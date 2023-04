La alta demanda de vivienda en Málaga dispara las estafas en las ofertas de alquileres

En un mercado de la vivienda tan tensionado como el de Málaga, encontrar piso de alquiler -que no para comprar- puede convertirse en toda una agonía. Los interesados en búsqueda activa pasan largas horas buceando en los diferentes portales inmobiliarios tratando de encontrar ofertas que se ajusten a sus bolsillos.

De repente, en esa desesperante labor de investigación y comparación de ofertas, aparece un anuncio casi "caído del cielo", por un precio increíblemente bajo para lo que demanda el mercado malagueño -el metro cuadrado está en 12,84 euros de media, según Pisos.com, por lo que una vivienda de 60 metros cuadrados cuesta unos 770 euros-, en la zona deseada y con el equipamiento necesario.

Al contactar con el propietario, este le advierte de que la demanda es elevada, que está a punto de reservarlo y que para quedarse con la vivienda hay que dejar una "entrada" o "señal", en muchos casos sin ni siquiera haber visto el apartamento.

A la persona interesada le urge tanto la vivienda y ve la oportunidad tan irrepetible que decide abonar la cantidad solicitada, ya sea por bizum o transferencia. Pero, una vez está realizado el pago, el anuncio desaparece y el intermediario se esfuma.

Se trata de una estafa inmobiliaria, una práctica que empieza a despuntar en Málaga, propulsada por la alta demanda de vivienda y la dificultad para acceder a ella.

Según datos ofrecidos por la Policía Nacional, en las últimas semanas en la capital malagueña se han producido 17 denuncias por presuntas estadas relacionadas con el alquiler de la vivienda concentradas en el distrito Norte -según el domicilio de las víctimas-, esto es, en barrios como Teatinos, Ciudad Jardín, Teatinos, Miraflores o Carlinda.

Asimismo, hay ya tres detenidos, todos de nacionalidad española, por su supuesta participación en estas prácticas fraudulentas. Uno de ellos está vinculado a un total de 14 estafas inmobiliarias e incluso ha entrado en prisión.

"Utilizan fotos falsas a través de capturas de inmuebles que se ofertan en internet y ofertan pisos que no son los suyos propios en anuncios falsos con precios atractivos y con contratos falsos», explican fuentes policiales. "Cuando consideran que el anuncio ya está quemado, generan otros".

"Hablan como robots"

Precisamente esta semana denunciaba este modus operandi en sus redes sociales una joven granadina que lleva cinco años viviendo en Málaga y que necesita cambiar de piso de alquiler este verano.

Su nombre es Mayte Ruiz y, aunque no ha llegado a sufrir estos casos de fraude, sí alerta de la proliferación de anuncios falsos en ciertas plataformas que no filtran las ofertas que publican sus usuarios.

"Quieres cambiar de piso para verano y no hay nada, y lo que hay son estafas", explica Mayte en conversación con este periódico. "Te hablan con monosílabos, como si fueran robots. Aunque hay veces que no. Si notan que les estás preguntando por preguntar, te hablan muy automático para cortar pronto, pero si ven que estás muy interesado, hablan más y meten prisas. Si estamos a jueves te dicen que puedes ver el piso el sábado pero que hay una pareja interesada y que lo van a reservar ya".

En cuanto se les exige ver el piso para hacer el pago de la señal, pierden el interés y cortan la comunicación, añade Mayte Ruiz.

"Los anuncios aparecen cada dos o tres días, con el mismo número y fotos diferentes. Es bastante turbio".

En opinión de esta joven granadina, el principal problema de la vivienda en la ciudad radica en los pisos turísticos, que acaparan el mercado y acaban con los alquileres de larga duración.

"Los alquileres de larga temporada no existen y los que existen están desorbitados, por tres habitaciones te pueden pedir 1.200 euros. Una pareja en Teatinos no puede vivir, es que es horroroso. Y la gente está desesperada, no tiene otra opción, es eso o no vivir aquí".

Blindaje ante las mafias

Ante estos intentos de estafas inmobiliarias, los portales dedicados a acercar los anuncios a los demandantes de vivienda se ven forzados a blindarse ante esta actividad fraudulenta, tras la que llegan a haber verdaderas mafias o grupos organizados.

Es el caso de Idealista, que cuenta con un equipo de control de calidad con diferentes turnos que le permiten permanecer activo las 24 horas del día. A este equipo humano se le suma el desarrollo tecnológico y el empleo de la inteligencia artificial para detectar patrones sospechosos.

Las fuentes de Idealista consultadas subrayan que actualmente es prácticamente "imposible" colgar un anuncio falso en su portal y, en caso de que se cuele alguno, no llega a superar los 20 minutos gracias al personal dedicado a la detección de esas ofertas fraudulentas, así como por los avisos de los demandantes de vivienda, que alertan de situaciones sospechosas.

"Cuando tenemos ese aviso lo primero que hacemos es comprobar si la denuncia tiene pinta de ser inverosímil. Si es así, lo que hace el equipo es dar de baja preventiva el anuncio. Esa baja se comunica a todas las personas que han contactado con ese anunciante y le recomendamos cortar todo tipo de comunicación".

Esa dificultad para publicar anuncios falsos ha provocado que los estafadores se pasen a la técnica del "phishing" hacia los anunciantes de la plataforma, que pueden ser inmobiliarias con cierto volumen de anuncios o particulares.

Así, solicitan sus credenciales de acceso a Idealista y si los anunciantes pican, los estafadores entran en sus cuentas y emplean sus anuncios para timar. "Redirigen los correos, cambian fotos... anuncios que eran perfectamente legales acaban en manos de una mafia", señalan desde Idealista.

Por ello, el portal insiste en la importancia de "no bajar la guardia» ante estas situaciones de "phishing" para evitar los casos de estafa.

"En idealista nunca vamos a pedir ningún dato personal ni ningún tipo de identificación para ver el contenido de un mail. Recomendamos que todo el mundo extreme la precaución a la hora de revisar esos correos y que no cedan sus credenciales si no están seguros de que pueda ser un mail fraudulento".