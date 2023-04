El comienzo del verano este 2023 se fija en el 21 de junio, concluyendo la época estival el 23 de septiembre. Teniendo en cuenta que el pasado mes de marzo fue el segundo marzo más cálido del siglo XXI en territorio nacional y el tercero desde que se conservan registros en 1961 muchos se preguntan qué nos espera durante los meses de julio y agosto, cuando más suben las temperaturas. El popular meteorólogo Mario Picazo nos saca de dudas.

Picazo ha lanzado una predicción que resuelve las dudas sobre si los antecedentes ocurridos en los 3 primeros meses del año significarán algo de cara al verano: "A pesar de que hay antecedentes, llama la atención este calor prematuro que hace pensar a muchos en un verano potencialmente tórrido. En el caso de marzo 2023, no solo se han disparado algunas temperaturas máximas, también las mínimas", explica el meteorólogo de eltiempo.es.

Pese a ello, Picazo entiende que "no necesariamente quiere decir que vayamos a tener un verano como el de 2022". El especialista alerta, eso sí, que no nos queda otra que acostumbrarnos a unas temperaturas más cálidas que de costumbre: “La presencia de masas de aire cálidas como la de esta semana, parece estar asociado a una dinámica atmosférica cada vez más habitual. En un clima más cálido, nos encontremos masas de aire subtropicales no solo en verano, también en meses anteriores y posteriores como los de primavera y otoño”.

Preocupación por los incendios

Respecto a los incendios, afirma que "es llamativo ver incendios propagándose antes de verano y más si son intensos", pero "2023 no es precisamente el año que más incendios ha registrado transcurridos tres meses del año" pese a que a nivel provincial los datos son bien distintos tras el grave incendio que arrasó casi 5.000 hectáreas en la comarca del Alto Mijares de Castellón. Hasta la fecha este año es el sexto en cuanto al número de incendios registrados usando como referencia el periodo 2011-2021. Por lo tanto, sentencia: "Que tengamos incendios activos en marzo no quiere decir necesariamente que vayan a ser más frecuentes en verano".