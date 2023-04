“Necesitaremos años para saber si el SARS-CoV-2 es un virus oncogénico y si eso tiene relevancia clínica”

Antonio Salas Ellacuriaga, catedrático en la Facultad de Medicina de la USC e investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), es autor de un estudio que abrió la hipótesis sobre el vínculo del COVID con el cáncer. También ha investigado otros aspectos de la pandemia, como el papel de los eventos de superpropagación.

En este estudio chino se menciona la degradación del gen supresor de tumores TP53. ¿Aporta este estudio a la evidencia de que el SARS-CoV-2 puede ser un virus oncogénico, una hipótesis que usted, Martinón-Torres y Gómez Carballa plantearon en el estudio sobre el gen P53 en “Journal of Infection”?

Bueno, ellos no analizan de manera específica el TP53. Su aproximación va por la vía del estudio de la susceptibilidad genética asociada a ambos, la COVID-19 y 33 tipos distintos de cáncer. Por lo tanto, nuestro estudio y el de estos autores no son directamente comparables. Digamos que son aproximaciones diferentes que apuntan en la misma dirección. Esta es una buena vía para llegar a conclusiones firmes en ciencia; digamos que un resultado tiene buen ‘pronóstico’ de ser correcto si hay convergencia de evidencias. Pero insisto, esto es solo el comienzo, y aún queda mucho camino por andar.

Los autores de este estudio apuntan que “en la literatura contemporánea, se ha prestado poca atención a la asociación entre COVID-19 y el riesgo de cáncer”. ¿Hace falta más tiempo para que se publiquen investigaciones a largo plazo, con muestras muy grandes y extensas en seguimiento?

Más del 10% de los tumores son debidos a infecciones víricas (Epstein-Barr, hepatitis C, papilomavirus). Sin embargo, a priori el procedimiento que utiliza el SARS-CoV-2 para infectar las células del huésped no hace sospechar una implicación de este virus en el desarrollo de tumores (por ejemplo, el SARS-CoV-2 no se integra en el genoma de las células del huésped). Por este motivo, no se le ha prestado atención a esta hipótesis de trabajo. Y bueno, lo cierto es que la ciencia no se hace en dos días. Quizás nos hemos formado una falsa percepción de que la ciencia resuelve problemas en espacios cortos de tiempo; en parte esta idea se ha alimentado del desarrollo vertiginoso con el que se han diseñado las vacunas contra la COVID-19. Ni el científico más optimista se podía imaginar un avance de estas características al comienzo de la pandemia en el 2020. Necesitaremos años para saber si el SARS-CoV-2 es realmente un virus oncogénico y, lo más importante, si eso tiene una relevancia clínica real. El hallazgo podría significar que esta infección es un factor de riesgo más (a sumar a otros muchos relacionados con el cáncer), o concluir que esta infección confiere un riesgo muy elevado.

En la actualidad no se suelen registrar los positivos por SARS-CoV-2 en los historiales médicos. ¿Impediría esto que en el futuro se puedan establecer posibles vínculos epidemiológicos entre COVID y cáncer a nivel poblacional?

No puedo usar únicamente la lógica de un científico, para el que toda esta información siempre es valiosa. Existen otras consideraciones, epidemiológicas, sociales, de gestión, etcétera, que entran en juego. Y es también importantísimo no crear alarmas sin haber reunido las evidencias necesarias.

Han pasado más de 7 meses desde que su estudio sobre la inhibición del P53 fue publicado en “Journal of Infection”. Transcurrido este tiempo, ¿cree que la hipótesis planteada está más cerca de ser confirmada o rebatida?

Este estudio no es el único que se ha publicado sobre el SARS-CoV-2 y el cáncer desde que nosotros sacamos el nuestro hace más de medio año. Creo que hemos abierto el melón de una hipótesis relevante para la salud pública. Ahora debemos esperar a los tiempos de la ciencia. Lo que me atrevo a decir es que creo que habrá avances importantes a lo largo de los próximos 2 años. Prestaría especial atención a los casos de infección en pacientes que tienen tumores ya establecidos, donde la infección podría ser un factor de comorbilidad importante.