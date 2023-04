La provincia en la que más relaciones sexuales se practica -con otra persona- es La Rioja, con una media de 11,25 veces al mes. Así lo refleja el 'Estudio sobre hábitos sexuales 2023' realizado por la Academia Erótica Diversual. Para ello han escogido a 6440 personas de entre 18 y más de 60 años, segmentadas geográficamente.

Un análisis que tiene como objetivo mejorar la sexualidad de las personas, y en el que también se abordan diversas cuestiones sexuales, entre las cuales se encuentra territorios de España donde se practica más sexo al mes. Diversual sitúa la media nacional en 7,66 veces al mes, media que los castellonenses superan, con 8,61.

Del mapa de las relaciones sexuales se desprenden otras conclusiones: en el norte se practica más sexo que en el sur. Por provincias, el primer puesto es para La Rioja, con una media de 11,25 veces al mes, seguida de León (10,26). Por el contrario, en Albacete es donde menos sexo se practica, con una media de 5,90 veces al mes.

El mapa segmenta también la media por comunidades autónomas, La Rioja se sigue situando a la cabeza de la lista, seguida de Murcia (8,94), Extremadura (8,66) Andalucía (8,30) y Castilla y León (8,17). El último puesto es para las Islas Baleares, donde el promedio se sitúa en un 7.

La media de relaciones sexuales en Andalucía se sitúa en los 8,30 veces al mes

Sin protección

La educación sexual sigue siendo una asignatura pendiente de la sociedad. Según los datos de Diversual, un 47,2% del total de las personas encuestadas aseguran haber mantenido relaciones con penetración sin preservativo con una pareja que no era estable. Ellas lo hacen más que ellos, ya que el el 51,9% de las mujeres asegura haber tenido relaciones sin preservativo con una pareja que no era estable frente al 60,6% de los hombres que aseguran no haber tenido relaciones sexuales sin preservativo con una pareja que no era estable.

Las mujeres son las que más sexo sin protección practican, pero a la vez las que más presionadas están a no usar preservativo.

El estudio también revela que el 46% de las mujeres encuestadas se han sentido presionadas para no usar preservativo al menos alguna vez, mientras que, en el caso de los hombres la cifra desciende hasta el 14%.

Por la noche o por el día

¿Existe un momento preferido para mantener relaciones? Esa pregunta también la aborda este estudio, del cual se desprende que un 50,3% de las personas no tienen un momento preferido para tener sexo en pareja, seguido de un 25,6% que prefiere que sea por la noche. Mientras que el 13,7% a la hora de la siesta y el 10,3%, por la mañana.

Y en cuanto al lugar, el 71,4% de las personas encuestadas prefieren que sea en el dormitorio, seguido del salón en el 11,0% de los casos. El 5,7% prefiere los hoteles, frente a un atrevido 1,6% que prefiere hacerlo en la calle.

Amor virtual

La forma en la que uno encuentra a su media naranja también ha dado un giro de 180º con la llegada de las nuevas tecnologías. El 67,8% de personas encuestadas cree que es más fácil encontrar parejas sexuales en la actualidad de lo que era antes.

Pero un 54% de las personas encuestadas creen que la opción más fácil para encontrar parejas sexuales hoy en día es a través de aplicaciones para ligar.

Mientras que ni los bares ni las discotecas son los lugares elegidos para encontrar el amor.