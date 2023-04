"No hemos recibido aún respuesta de los Mossos d'Esquadra, pero en vista de los acontecimientos y de lo que ahora sabemos de este grupo, hemos tomado la decisión de cancelar la reserva de ocupación de nuestro espacio que habían formalizado. El Círculo de Amigos de Bruno Groening no celebrará su evento en nuestras instalaciones".

Así de contundente se mostraron desde la Fundació Pere Tarrés, una entidad católica de acción infantil y juvenil radicada en Barcelona, al explicar su decisión sobre un espacio que alquilan para conferencias y retiros: han cancelado la reserva que habían recibido para la celebración de un acto el miércoles 26 de abril por la tarde. El motivo es que la solicitud procedía de un grupo incluido por el gobierno alemán en el listado de sectas.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, reveló este lunes los detalles de la gira que está llevando a cabo por España el Círculo de Amigos de Bruno Groening. Un grupo espiritual de origen alemán que rinde culto a un gurú ya fallecido, que sostiene que no existen las enfermedades incurables y que ellos son capaces de sanarlas todas mediante la energía positiva y captando vibraciones (aunque el gurú murió de cáncer de estómago y eso no lo mencionan en su web). Un planteamiento seudocientífico que hizo que una comisión del Bundestag alemán clasificase a esta comunidad como secta en 1998.

Ahora, los seguidores de Bruno Groening cuentan con delegaciones por todo el mundo, especialmente en Iberoamérica. Y durante este mes de abril han previsto una incursión por España para difundir sus teorías. Murcia, Zaragoza, Barcelona y Madrid eran los enclaves elegidos. Y al menos en estas dos últimas ciudades han convocado sus reuniones en espacios pertenecientes a la Iglesia católica.

Primera tentativa

El primero fue la Casa San José, una finca propiedad de la Congregación de los Sagrados Corazones ubicada en El Escorial. La secta logró celebrar allí un retiro de dos días el pasado fin de semana. Desde la congregación explicaron a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "no sabíamos que se trataba de una secta. Esta es una casa de espíritu cristiano que intenta ayudar a todo el mundo y desconocíamos la naturaleza de este grupo. Cuando lo supimos, nos reunimos, pero quedaba muy poco tiempo para el evento y decidimos no cancelar. A partir de ahora, sin embargo, vigilaremos más estos aspectos".

Este diario publicó el reportaje y se puso en contacto esa misma tarde con la Fundació Pere Tarrés. Es la organización católica propietaria del Alberg Pere Tarrés, el espacio reservado por la secta para llevar a cabo su reunión del miércoles 26 en Barcelona. Sus portavoces nos atendieron y revelaron que ya habían puesto el caso en manos de la Generalitat: "Lo primero que hicimos, tras recibir la información pertinente, es contactar con el departamento de Afers Religiosos (Asuntos Religiosos) de la Generalitat. Y después, contactar con Mossos d'Esquadra".

24 horas más tarde, desde la Fundació Pere Tarrés confirmaron a este periódico que "aunque aún no hemos recibido todavía la respuesta de Mossos d'Esquadra, en vista de la información que hemos conseguido, hemos decidido suspender la reserva de forma unilateral para el acto del día 26. No se celebrará en nuestras instalaciones".

Desde la entidad explican que ellos tampoco tenían la información de este grupo cuando recibieron la reserva: "De hecho, fue realizada por un particular. Solamente teníamos el nombre de una persona, no hicieron el trámite en nombre de ningún grupo, por lo que hemos tenido que averiguarlo posteriormente", citando un e-mail de Luis Santamaría, experto en sectas e investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) y el reportaje publicado por este diario.

La gracia de Dios

"Siguiendo el modelo de Bruno Gröning, en el Círculo de Amigos no se diagnostica, ni se hacen terapias, ni exámenes o tratamientos médicos. Tampoco se desaconseja la consulta médica, ni la toma de medicinas, terapias o intervenciones quirúrgicas. Según Gröning cada curación es un acto de gracia de Dios".

Así se definen desde el Círculo de Amigos de Bruno Groening en su página web. Aseguran que el gurú que inspiró al grupo completó miles de curaciones sin recurrir a medicamentos. Apelan a "la gracia de Dios", pero acto seguido aseguran que "el Círculo de Amigos no está vinculado con ninguna religión o confesión. A este Círculo pertenecen personas de todas las religiones del mundo". Es decir, que la curación es obra de la gracia del dios... de turno.

Bruno Groening (o Gröning, o Gronkowski, como figura en su partida de nacimiento) fue un curandero germano-polaco que nació en 1906 y que no tuvo ningún tipo de formación científica. No estudió ni desarrolló sus enseñanzas. Según sus seguidores, le fueron transmitidas espiritualmente. Se hizo popular en Alemania a partir de 1949 por haber curado, supuestamente, a un niño desahuciado por los médicos. Groening defendía que "el ser humano está rodeado de ondas curativas y solamente tiene que captarlas".

Su amiga Grete Hausler aseguró que en 1950 había sido curada por Groening de tres enfermedades incurables. Tras el fallecimiento del gurú, fundó el Círculo de Amigos de Bruno Groening, que ahora campa por España con el objetivo de difundir sus teorías pseudocientíficas. Häusler organizó en Austria las primeras comunidades locales del grupo y las potenció después, difundiendo que, tras la muerte del curandero, seguían produciéndose las curaciones. Fue así como el grupo creció mundialmente, especialmente en Iberoamérica y Europa Central.

En el Círculo aseguran ser “una de las más grandes asociaciones mundiales para la curación por vía espiritual”, y su líder actual es Dieter Häusler, hijo de la fundadora. Cuentan con una empresa que comercializa todos los productos del grupo y su único accionista es Dieter. Expertos consultados por este diario aseguran que "no pretenden instalarse aquí, sino 'vender su producto' en todo el mundo".

Alemania, país de origen de la secta, no es el único país que ha señalado la peligrosidad del grupo y sus doctrinas. El gobierno de Bélgica fue el siguiente en advertir de las consecuencias del peligroso mensaje en 2003, redactando un informe que habla de la situación preocupante que plantean asociaciones como el Círculo de Amigos de Bruno Groening. Y en 2005 fue el ejecutivo francés el que se sumó a la alerta.

Medio millón

Por su parte, la Fundació Pere Tarrés se define como "una organización no lucrativa educativa y de acción social que promueve la educación en el ocio de niños y jóvenes. Su misión es la promoción de la persona desde la educación en el ocio y la acción social fundamentada en los valores del humanismo cristiano". Es decir, está directamente vinculada con la Iglesia católica, igual que el espacio alquilado unos días antes en El Escorial. Casi medio millón de personas se benefician anualmente de las iniciativas educativas de esta fundación barcelonesa.

Desde la fundación quieren desvincularse por completo del nombre de esta secta germana. Aseguran que no ha hecho falta esperar a la respuesta de la policía autonómica catalana. "Al conocer que este grupo tenía categoría de secta, hemos tomado la decisión. Evidentemente, no conocíamos a este grupo, ni se identificaron como tal cuando reservaron con nosotros. Pero al analizar las informaciones publicadas y haber averiguado algo más de este grupo, hemos considerado que no es el lugar adecuado para este tipo de actos".