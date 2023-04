La Universidad de Alicante será la primera de Europa, junto a la de Zagreb, que envía a otros países de Erasmus a alumnos que tienen más de 50 años. Un total de nueve estudiantes viajarán en mayo a Islandia para una estancia intensiva sobre Ecología y Energías Renovables que se obtienen de los volcanes; y a Polonia, donde se formarán en estudios de Nuevas Tecnologías y Brecha Digital.

El grupo, con edades entre 65 y 75 años, pertenece a la Universidad Permanente de la UA, que cuenta con 1.100 alumnos desde los 50 años hasta los 98 años, edad de la estudiante más veterana.

Los afortunados realizarán una estancia intensiva de 50 horas de formación en diez días en inglés, en la que estarán acompañados de profesores y voluntarios, en un intercambio cultural con otros estudiantes mayores de estos dos países que será además una prueba piloto de cara a los próximos cursos en los que establecer un programa completo como el del Erasmus joven.

Además de la formación intensiva junto a alumnos locales de la misma edad, realizarán visitas culturales y de conocimiento de los países anfitriones. Los que tienen por destino Reikiavik irán también a una central térmica islandesa y al punto donde coinciden las placas tectónicas euroasiática y americana. Quienes van a la ciudad polaca de Wroclaw tendrán oportunidad de usar las nuevas tecnologías de forma aplicada en una metodología integral que les permitirá realizar investigaciones en el campo de la genealogía.

"Estas becas nunca se ofrecían a personas jubiladas de más de 50 años. Hace dos años se empezaron a difundir, lo solicitamos y nos lo concedieron", explica Marian Aleson, directora de la Universidad Permanente, un programa de desarrollo científico, cultural y social dirigido a promover la ciencia y la cultura, al mismo tiempo que las relaciones intergeneracionales, para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y fomentar su participación como dinamizadores sociales.

La Universidad de Alicante y la Abierta de Catalunya son las únicas que han recibido hasta ahora la acreditación Erasmus para personas adultas por parte del Ministerio de Educación, programa que se gestiona a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), una especie de agencia nacional de Erasmus.

De este modo, se hace realidad una reivindicación histórica de los programas universitarios para mayores de las universidades públicas españolas, que hasta la fecha no habían podido ofrecer a sus alumnos mayores un programa de intercambio y movilidad similar al de los alumnos de grado y posgrado.

Los primeros Erasmus mayores son prejubilados y jubilados, y se ha dado prioridad a personas que nunca habían cursado estudios universitarios hasta ahora, aunque también hay personas que estudiaron sus carreras de jóvenes y se licenciaron. "Para ellos es una reivindicación como ciudadanos europeos. Son los primeros que mandaron a sus hijos de Erasmus y que Europa les reconozca esta beca es parte de sus derechos", añade la directora del programa.

Viajan con el compromiso de contar su experiencia a la vuelta al resto de alumnos de la Universidad Permanente, una rama de la UA que cumplirá el año próximo su 25 aniversario con el objetivo de "seguir formando a la gente para que se mantenga activa porque por mucho que hayas estudiado a los 18 años a los 70 no te acuerdas".

Además de impartir diferentes asignaturas, la universidad de mayores cuenta con proyectos de voluntariado, investigación y acción social, de mentorización a empresas, integración de inmigrantes y, en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante, imparten clases particulares dos días a la semana a niños de familias desfavorecidas o en riesgo de exclusión.

María Egido, de 72 años, es una de las alumnas de este Erasmus senior que no pudo ir a la Universidad cuando era joven. Ahora que puede, cursa estudios de Geografía e Inglés Avanzado, idioma del que es gran dominadora pues trabajó toda su vida en el comercio internacional en inglés.

"Éramos como una agencia de servicios que trabajaba con cadenas de tiendas de todo el mundo, desde Japón a Australia y Estados Unidos, en el ámbito del calzado. Hacíamos desarrollo de productos, modelos exclusivos, contrataba con las fábricas y venían los compradores, hacíamos control de calidad". "No tuve tiempo de ir a la Universidad porque me tenía que formar para trabajar". Así que, después de casi 40 años de vida laboral hace realidad su sueño de ser universitaria y se va de Erasmus a Islandia.

Miguel Ángel Úbeda, de 68 años, sí estudio de joven, Arquitectura. Ahora prepara las maletas para sus Erasmus en Polonia. "Se debe fomentar que se viaje independientemente de la edad y de la cultura. Cuando viajas, el extranjero deja de ser un extraño y te das cuenta de que es una persona como tú, con las mismas condiciones". Espera que se dé lo contrario y que vengan a Alicante alumnos de la permanente de Wroclaw, "a contar cómo trabajan ellos la vejez". Su hija disfrutó de una beca Erasmus en Alemania, un año entero en el que aprendió el idioma.

Isabel Capitán tiene 66 años y se va a Islandia. "Es una oportunidad estupenda de poder compartir costumbres y formas de vida, de conocer gente nueva y aprovechar la oportunidad que nos da la Universidad de Alicante", explica. Su hijo, que es biólogo, tuvo beca de movilidad, en Portugal, "me dice que aproveche, que disfrute una oportunidad que es única". Filóloga en inglés, ha sido profesora en colegios aunque sigue dando clases particulares para mantenerse activa. Estuvo a punto de ir a Islandia con otro programa pero llegó la pandemia y tuvieron que devolver el dinero a la UE.

María Teresa Agulló, de 67 años, también se marcha a la isla del norte de Europa. Ha sido profesora de Valenciano en el IES Carrús de Elche, centro que está en contacto con los programas Erasmus+, a través del que enviaban a otros países alumnos de Artes Plásticas, y que mantiene convenios con universidades en el extranjero. También ha estudiado Periodismo en los últimos años.

"Es apasionante lo que la Universidad nos aporta a las personas viejas, porque no me gustan los eufemismos. Aprender me parece lo más importante y estar en activo como dicen los médicos y la sociedad, tener las neuronas funcionando, porque los mayores tenemos mucho que aportar a la sociedad", afirma.

También viaja a Islandia Alicia Moreno de Carlos, de 69 años, que fue profesora en varios institutos de la provincia, jefa de estudios y directora. Tras colaborar con varios programas sobre patrimonio con otros países, ahora se va de Erasmus, "una manera de abrir la mente, de comprender otras culturas y tradiciones, y de respetarlas".