Federica asegura que, sin la ayuda de profesionales, no hubiera salido adelante. Tuvo a su hijo hace 13 meses y, tras haber perdido al hermano gemelo al final del embarazo, empezó a desarrollar una ansiedad muy fuerte. "El ginecólogo me vio y me aconsejó venir aquí". Federica habla desde la Unidad de Salud Mental Perinatal del Hospital Clínic de Barcelona, donde el año pasado aumentaron hasta un 37% las primeras visitas. Esta primera semana de mayo se celebra la Semana de la Salud Mental Materna. La patología más frecuente es la depresión postparto, que sufre el 10% de las madres, seguida de la ansiedad. Es un "problema de salud pública", advierten los médicos.

"A mí [esta unidad] me cambió la vida. A mí y a mi niño", explica esta italiana aterrizada en Barcelona en febrero de 2020. Entró en la unidad cuando su bebé tenía apenas cinco meses. "Para nuestro vínculo fue maravilloso. Antes tenía miedo de acercarme por si le hacía daño. No salía con él, no podía estar ni a solas con él en la habitación. Y aquí aprendí a ser madre", explica Federica, quien reivindica que estas mujeres "no tienen por qué sentir vergüenza si hay algo que no está bien". "La sociedad nos fuerza a ser felices y a veces escondes lo que sientes, te sientes culpable. Aquí aprendes que muchas madres pasan por eso", asegura. La Unidad de Salud Mental del Clínic ha realizado más de 1.800 primeras visitas a madres desde 2018, año de su creación y de la inauguración del Hospital de Dia Mare-Bebè. En 2022 se registraron 411 primeras consultas, frente a las 301 del año anterior. Esto supone un aumento del 37%. "Nos vienen casos más graves y más crónicos y que llegan más tarde. Probablemente durante la pandemia muchas mujeres pospusieron el pedir ayuda", ha señalado este martes en una atención a los medios la doctora Alba Roca, psiquiatra y jefa de la Unidad de Salud Mental Perinatal. Este servicio atiende a mujeres embarazadas o puérperas (período que abarca desde el parto hasta las seis semanas de después) con algún trastorno mental. "La salud mental materna puede tener un impacto en el recién nacido", ha recordado la psiquiatra. En los últimos años, los trastornos mentales perinatales (TMP) han destacado como un "importante problema de salud pública", por el impacto que tienen sobre la salud y la calidad de vida de las mujeres, así como de sus hijos a corto y largo plazo. Según la unidad, el 75% de las mujeres embarazadas o que se encuentran en el primer año de postparto y tienen algún trastorno mental no son diagnosticadas. Del 25% restante, solo el 10% recibe un tratamiento adecuado a sus necesidades. No todas las madres sienten un vínculo positivo con su recién nacido, pese a que haya sido un niño o niña deseados. "Una de cada cinco mujeres tendrán alguna patología mental durante el embarazo o postparto -ha alertado la doctora Roca-. Es más frecuente que aparezca en los cuatro primeros meses, pero puede aparecer hasta el año". Riesgo de ingreso Paralelamente, el riesgo de un ingreso hospitalario por un trastorno mental es mayor en el postparto, más aún que durante el embarazo. Se producen en la mujer "cambios hormonales" y hasta "cerebrales". Además, hay otros factores de riesgo, como "no tener apoyo", el sufrir previamente un "trastorno mental severo" o la "vulnerabilidad social". La patología más frecuente es la depresión postparto (que afecta a una de cada 10 madres), seguida de la ansiedad. Pero, además, están las "patologías de alto riesgo", como el trastorno bipolar. "Las mujeres con este trastorno tienen, durante el embarazo, más riesgo de sufrir recaídas. Y luego hay una patología muy grave que ocurre en una de cada mil mujeres, que es la psicosis puerperal", ha apuntado Roca. Aparte de "acompañamiento", la unidad ofrece "intervención psiquiátrica, de salud y farmacológica". Según la psiquiatra, el 65% de las mujeres con depresión postparto mejora por completo al año, pero "es muy importante su seguimiento especializado con tratamientos adecuados". Se "remueven" muchas cosas Lorena es otra de las mujeres que acuden a esta unidad del Clínic. Lo hace, este martes, acompañada de su hijo, Bastian, de un año y medio. "Llevo casi un año viniendo y mi experiencia aquí es maravillosa. Hay un antes y un después. Tenemos mucho apoyo, nos acompañan, nos enseñan mucho", explica esta joven. Lorena relata que, tras el parto, se le "removieron muchas cosas". La remitió a esta unidad su psiquiatra del Hospital del Mar. "Cuando tuve al bebé entré en depresión. Ya había pasado una depresión por la muerte de un familiar, pero esta vez fue más fuerte", cuenta. En la unidad hacen talleres, reuniones y enseñan a las usuarias a "cuidar" de los suyos. "Lo recomiendo a todas las madres que no estén bien. Ahora me siento bastante más fuerte que al principio", dice Lorena.