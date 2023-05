Rojo, blanco y azul. Estos serán los colores que más se repitan y que servirán para rendir homenaje al nuevo Rey de Inglaterra, Carlos III, quien celebrará el acto de su coronación este sábado en Londres. Pero a miles de kilómetros, una pequeña Inglaterra no se perderá detalles y celebrará por todo lo alto este nombramiento. Será en Benidorm y especialmente en el Rincón de Loix, en la conocida zona inglesa, donde ya está casi todo a punto para no perder detalle de una de las citas mundiales más importantes del año.

Cada vez que algo pasa en Reino Unido tiene su réplica casi exacta en la capital turística; con una excepción: el tiempo. Mientras en Londres las previsiones podrían dejar la coronación pasada por agua, en el municipio, miles de turistas se preparan para seguir el acto bajo el sol y, si puede ser, sentados en una terraza con una bebida bien fría en las manos. La conocida zona inglesa era este viernes ya un hervidero de visitantes británicos que calentaban motores para el "gran día" que se celebra este sábado donde se coronará al hijo de Isabel II como Rey.

Inglaterra no celebra un acto similar desde hace 70 años. Isabel II era coronada en 1953 y ahora lo será Carlos III junto a Camila Parker Bowles. El desfile desde el Palacio de Buckingham a la Abadía de Westminster arrancará a las 10.20 horas de Londres, una hora más en España. En ese momento, millones de personas conectarán en directo para no perder detalle y muchos de ellos lo harán desde Benidorm.

Para ello, los locales de la zona inglesa ya están preparados. Como ocurre con cualquier acontecimiento en la agenda británica, se podrá seguir en pantallas gigantes instaladas en pubs, cafeterías y bares del Rincón de Loix, sobre todo en lo que se considera el epicentro de la "zona guiri" con calles como Gerona, Mallorca, Lepanto, Derramador, Almería o Filipinas. Y se hará como se siguen los acontecimientos deportivos o como se siguió el Jubileo o funeral de Isabel II. Porque estar a miles de kilómetros no alejará a los británicos de sus arraigadas costumbres entre las que está ser fieles a la monarquía. Aunque algunas fuentes indicaron que los que más seguirán este evento serán las personas más mayores. ¿Por qué? Pues porque, según indicaron británicos residentes en España, Carlos III no despierta el mismo interés que su madre. Los más jóvenes no dejarán de lado el acontecimiento pero no lo seguirán con tanto fervor como otras generaciones, añadieron.

Pero eso no evitará que la coronación sea un motivo de celebración. Cualquier rincón será bueno para seguir cada paso que dé el nuevo monarca. "Muchos ingleses se reunirán en sus casas para seguir este acontecimiento", indicó Karen Maling Cowles, empresaria británica y representante de esta comunidad en Benidorm. "La gente de mayor edad son más monárquicos pero ningún inglés renuncia a una celebración", añadió. "La gente lo va a pasar muy bien mañana". Y lanzó otro mensaje: "Es un acontecimiento importante no solo por lo que significa para el país, un nuevo Rey. Si no porque después de tanta tristeza y noticias malas, un poco de alegría le viene bien a los británicos, y lo van a celebrar".

Los establecimientos se engalanan ya con banderas británicas y preparan incluso menús especiales con platos típicos ingleses; pero también algunos han optado por añadir a su oferta algunos de los que se servirán en el almuerzo que servirá el nuevo Rey junto a Camila y que es principalmente vegano. Así hay quien amenizará la jornada con actuaciones en directo o rifas. Y también quien ha puesto "dress code" ("código de vestimenta") al evento: los colores blanco, azul y rojo deberán ser protagonistas. No faltarán detalles como gorros, banderas o cualquier elemento de apoyo no tanto al nuevo monarca sino a Reino Unido.

"Casi todos los locales ofrecerán en directo la coronación", indicó Álex Fratini, miembro de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno (Abreca) de Benidorm. El mes de mayo es casi el mes "estrella" para los británicos a lo que se añade que este año podrán disfrutar de un día más por el festivo el lunes por la coronación de Carlos III; todo un puente "a la británica" que hará que la afluencia de viajeros en estos días a Benidorm sea aún más. "Hay mucho turista inglés y eso se nota", indicó Fratini. Y se reflejará también en la facturación que hagan estos días los locales hosteleros y el gasto medio: "Mientras un turista nacional puede consumir en una mesa de tres personas por la mañana unos 15 euros, los británicos acaban con cuentas de 150 euros", explicó Fratini. Porque cuando empiezan a pedir, sobre todo bebida fría, no paran. Y será aún más para celebrar que se corona el nuevo monarca.

Aunque la afluencia de ingleses se verá por todo Benidorm, el responsable de Abreca indicó que "las calles de la zona inglesa son las que más se llenarán este sábado y allí es donde estarán las ofertas especiales y las pantallas para seguir todos los actos".

Además, los hoteles o alojamientos como los campings también reciben a miles de ingleses este fin de semana y poder ofrecerles también eventos relacionados con esta coronación de Carlos III. Así, serán muchos los que se junten para no perder detalle del acto alrededor del hijo de Isabel II. "En los campings se celebrarán reuniones especiales para seguir en directo la Coronación de Carlos III", indicó Karen Maling Cowles.

Con todo, la ocupación hotelera para estos días de mayo, según explicó la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, "está en los mismos datos que 2019"; unas cifras muy positivas que recuperan el "nivel normal" tras resultados de afluencia de británicos entre un 8 y un 10% por debajo en los últimos tiempos. Las reservas para este puente festivo para los británicos son altas y "habrá mucho ambiente" con las celebraciones. Así, en estos días, según Montes, habían programados cerca de 45.000 asientos para la Costa Blanca desde Reino Unido y muchos de esos turistas se desplazarán a Benidorm.

"Vamos a tener un fin de semana particularmente british", indicó la representante de la patronal hotelera. Así, recordó que Benidorm ha recuperado al mercado británico que se resistía desde la pandemia y los vuelven a reinar con el 43% de cuota de los que llegan a la ciudad y superando por primera vez los datos del 2019.

Benidorm volverá a rendir homenaje a un acontecimiento británico

El seguimiento de la coronación de Carlos III junto a Camila no solo se hará en la conocida zona inglesa o en los establecimientos dedicados a estos ciudadanos en el Rincón de Loix. La ciudad volverá a volcarse en un acontecimiento histórico para Reino Unido como lo ha hecho otras veces. El Ayuntamiento ya decidió rendir homenaje a la Reina Isabel II en su Jubileo de Platino de la monarca inglesa en junio de 2022. En septiembre de ese año, tras su muerte, se creó un espacio para que los británicos que pasan sus vacaciones en el municipio pudieran acudir a rendir homenaje a la misma. Y ahora no será menos.

Así, Benidorm se sumará a las felicitaciones por la coronación de Carlos III con nuevos mensajes que se podrán ver en los elementos tecnológicos de la ciudad. Es decir, en las pantallas digitales que están instaladas en varias zonas, en la "tecnoparada" de la avenida del Mediterráneo y en uno de los iconos ya de la localidad: el "tecnohito" en la plaza de la Hispanidad.

Esta alta torre hecha de pantallas de LED servirá para mostrar el mensaje que Benidorm quiere lanzar a Reino Unido y a los miles de británicos que residen en el municipio o llegan de vacaciones. En el último para el Jubileo de la Reina se pudo leer "Congratulation to HM Queen Elizabeth II" y una foto de la monarca. ¿Se repetirá? Solo se desvelará este sábado, el día señalado. "Good save the King".