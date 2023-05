En Europa los productos infantiles deben cumplir una normativa de seguridad y llevar la marca CE. Según la experiencia y el conocimiento tanto de expertos en antropometría como de empresas, determinados datos como las medidas del cuerpo y la fuerza física de los niños y niñas, han variado en los últimos 30 años. Pese a ello, las bases de datos antropométricas en Europa no se han actualizado por lo que se han quedado antiguas y obsoletas. Eso, a nivel, práctico lleva a que los fabricantes no tengan referencias actualizadas para diseñar sus productos porque la morfología ha cambiado.

El uso de datos correctos y actualizados, explica Juan Carlos González, Director de Innovación en Indumentaria de IBV, es "esencial" para definir los requisitos adecuados para los productos y entornos infantiles. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad, los estudios ayudan a determinar la fuerza necesaria para que un niño no pueda abrir un recipiente con productos peligrosos, o, por ejemplo, meter la mano por los huecos de una barandilla o evitar que un juguete produzca atrapamientos. El uso de datos incorrectos o no actualizados podría hacer que estos requisitos de seguridad no se apliquen correctamente a la población infantil.

Tratamiento de datos

Así, con el fin de disponer de información actualizada, el Comité Europeo de Estandarización (CEN) está llevando a cabo el proyecto «Youth Scan» financiado por la Comisión Europea para cuyo desarrollo ha sido elegido el Instituto de Biomecánica (IBV) como líder en la toma de medidas, tanto antropométricas como de fuerza de los niños y niñas, para el evaluación y tratamiento de estos datos en Europa. De estos datos puede depender, por ejemplo, el tallaje de la ropa, el tamaño del mobiliario infantil o el diseño de las mochilas por la curvatura en las que se llevan a la espalda o altura en las asas de arrastre.

Así, las investigaciones realizadas en el proyecto 'Youth Scan', según Juan Carlos González, tienen como objetivo "generar tablas actualizadas de dimensiones antropométricas" de los niños y niñas en Europa y "de la fuerza que pueden ejercer". Estas tablas de medidas, sostiene, se utilizarán para establecer los requisitos de seguridad mínimos que deben cumplir los diseños de productos infantiles: juguetes, sillitas de coche, parques infantiles, etc.

Para ello se está realizando en el Instituto de Biomecánica medidas antropométricas y de fuerzas a un total de 1.770 niños y niñas de diferentes grupos de edad, divididos en tres protocolos diferentes, de 0 a 1 año -con antropométrica tradicional como infantómetros-, de 1 a 3 años y de 4 a 16 años ya con tecnologías de escáneres que realizan las mediciones de forma rápida y exhaustiva, sin suponer ningún riesgo para los niños y niñas.

Toma de medidas

Para realizar las medidas, el IBV desplaza la tecnología y métodos de medición a colegios, escuelas infantiles y otros centros, o bien los usuarios acuden al propio IBV para que se les tomen las medidas en sesiones que van de los10 a los 45 minutos en función de las necesidades de medición y de la edad del menor.