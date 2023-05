The Telegraph, una de las publicaciones más importantes del Reino Unido, ya va calentando el verano. Por ello, ha publicado un artículo aconsejando a su amplia masa de lectores cuáles son los mejores destinos en España cara a pasar las vacaciones. Hay que recordar en este sentido que los británicos son uno de los colectivos de turistas con mayor presencia en nuestro país, llegando en manada en busca de buen tiempo y gastronomía, entre otros atractivos.

En concreto se ha centrado en municipios costeros, los más visitados durante esa época del año, y ha elegido los que a su juicio son los 20 que reúnen más atractivos. Y entre ellos hay uno de Castellón, lo que a nivel promocional puede generar un gran impacto.

Listado

La publicación, en su apartado The Telegraph Travel, ha puesto en el número uno de este listado a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Como principales encantos están sus "elegantes puertos, tranquilas playas y exquisitos restaurantes de pescados y mariscos además de sus encantadores edificios encalados adornados con buganvillas". Sus carreras de caballos en la playa y sus langostinos podrían ser otros dos argumentos a favor.

Cadaques (Girona) y Tarifa (Cádiz) completan el podio de los destinos veraniegos más apetecibles.

El pueblo de Castellón elegido por The Telegraph

En el puesto 18 nos encontramos con el pueblo castellonense elegido por la publicación británica: Peñíscola.

No hay mucho más que se pueda decir de esta joya de la provincia, que según la publicación --que no es la primera vez que la nombra-- forma parte de "la olvidada costa este" de España, una zona "subestimada". Cómo no, entre sus principales encantos destaca que ha sido escenario de Juego de Tronos.

Este es el listado completo de pueblos: