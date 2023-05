"Vendré a cambiar tu albornoz": el profesor apartado de Comunicación Blanquerna enviaba correos inapropiados a alumnas

La Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna de la Universidad Ramon Llull (URL) tiene sobre la mesa dos denuncias por acoso presentadas esta misma semana -una el miércoles y otra el jueves- por dos estudiantes contra el mismo profesor a quien el centro suspendió de empleo y sueldo durante tres meses el pasado septiembre. El profesor, de iniciales X. S., vuelve a estar apartado de la docencia, de manera cautelar, desde el miércoles, después de que la facultad, que no ha querido dar detalles sobre la naturaleza del acoso, recibiera esa segunda denuncia, la tercera contra este docente.

Este viernes, X. S. ha sido requerido en los Servicios Centrales de la Fundación Blanquerna para darle cuenta de la situación, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. La comisión que investiga el caso se reunirá este lunes para evaluar toda la información y citará de nuevo a las dos denunciantes. Estos días, más alumnas y exalumnas están enviando correos a la facultad relatando experiencias similares.

La intención de la facultad es resolver el caso con "celeridad" pero con rigor. El marco normativo interno del centro prevé la imposición de sanciones máximas, como la expulsión o la rescisión del contrato de trabajo, "de acuerdo con la gravedad de los casos y la fuerza de las pruebas".

Son tres las denuncias presentadas contra X.S., pero los casos no han pillado por sorpresa a otras estudiantes y a exalumnas de la facultad que, si bien no han presentado denuncias, han relatado situaciones similares vividas con este docente. Lo recuerdan así algunas graduadas de la promoción del 2022 con las que ha hablado este diario. Coinciden en señalar el mismo 'modus operandi': un primer correo electrónico de contacto, posteriores 'mails' más informales y de ahí a "subir el tono" y pasar a los mensajes de Whatsapp e Instagram.

"Déjate cuidar, ¿polienamorada?"

En un correo al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el denunciado escribió a su alumna lo siguiente: "Feliz Navidad y suerte en el examen. Espero seguir hablando contigo cuando sea... no te creas que esta mañana no te haya visto: pantalones a cuadros caquis. Déjate cuidar, ¿polienamorada...?". La estudiante, que entonces cursaba primer curso y tenía 17 años, confiesa que se sintió "incomodada". No fue la única que sufrió "comentarios fuera de lugar".

Otra alumna, de la promoción de 2021, recibió otro correo similar, poco antes de la revisión de su examen de recuperación: "Eso haremos. Viernes, ratito, revisión, abrazo y juego o fuegoooo (as you are). pero vendré preparado para cambiar tu albornoz. solo porque soy tu profesor de acuerdo?". Esta joven acudió a la revisión acompañada de su padre, que se quedó en la puerta, y de una amiga, que estuvo sentada a su lado durante la revisión del examen. Esta joven es una de las que esta semana, tras las dos nuevas denuncias, se ha animado a enviar un correo explicando su caso a la facultad.

"¿Te apetece ver a tu profe?"

La alumna de 2021 también recibió el siguiente mail, también de X. S.: "Claro, niña. Me importan mucho tus ganas de seguir. ¿puedo venir tarde de viernes? rollo 17-19h. ¿Te apetece que venga a verte tu profe? y hacemos la revisión in situ".

Otra de las alumnas actuales de X.S., que tampoco ha presentado denuncia, ha dicho en declaraciones a TV3 que, tras preguntarle ella por una nota de 4,8 en una recuperación que implicaba tener que repetir la materia, el docente quiso saber "si era virgen" y le dijo que "tenía muchas ganas" de que se quitaran la mascarilla en clase para poder verle la cara. "Decía que le transmitía un sentimiento diferente a las otras personas". Según la joven, el profesor le comunicó que la aprobaba por haber ido al despacho a preguntar. "Pese a que no sería mi profesor, dijo que me esperaba en su despacho, que ya sabía dónde estaba".

Los testimonios se remontan incluso más atrás, a la promoción del 2012. Por aquel entonces, X.S. dirigía la revista que elaboraba el alumnado de la facultad. Ahí empezó a colaborar una estudiante de segundo curso que, además de redactar, se ofreció a hacer fotografías. Ello dio pie a que se estableciera una relación más cercana entre ellos: de quedar para tomar un café y comentar las fotografías se pasó a tener una "relación íntima", según admite esta joven. Para ella, el problema surgió al cortar la relación, cuando él seguía insistiendo. "Me esperaba en los pasillos, me decía que me había visto, que estaba muy guapa o que la camiseta realzaba mi figura", recuerda. "Me sentía agobiada", añade.

Al menos otros dos profesores más

Según el relato de las exalumnas, X.S. no sería el único profesor que habría sobrepasado límites en su relación con las estudiantes. La joven de la promoción del 2012 que mantuvo una relación consentida con X.S. cuando cursaba segundo curso, fue abordada por otro docente al año siguiente, en tercero. El contacto empezó aquí también con un correo electrónico y de nuevo acabó, según explica, en una relación íntima.

Una compañera suya también recibió las 'atenciones' de este segundo docente. "A raíz de un trabajo que hice que le encantó, me dijo que podíamos quedar cuando quisiera fuera de la facultad. Fue muy atento, demasiado", recuerda. "Iba al bar y me decían que él me había pagado el café. Al primer café no dije nada, pero cuando me había pagado cinco pensé que no era muy normal", añade.

Por otro lado, otra exalumna, esta de la promoción de 2022, asegura que un tercer profesor organizó en 2019 una fiesta en el plató de televisión del centro en la que supuestamente este docente mantuvo una relación íntima con una alumna de primer curso. "Se abrió una investigación y algunas estudiantes fuimos citadas", recuerda esta exalumna, quien apunta que con la llegada de la pandemia el caso quedó en un limbo y no hubo consecuencias. Asimismo, la alumna tuvo que disculparse ante el profesor después de que circularan por las redes sociales varios vídeos de la celebración de final de semestre donde aparecía este. "Fue señalada públicamente durante mucho tiempo", aseguran exalumnas de la facultad de Comunicación.

Los estudiantes han convocado una protesta el próximo martes, 16 de mayo, ante las puertas de la facultad para exigir que el centro sea seguro para los estudiantes.