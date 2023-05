Sus playas de aguas tranquilas, las características del terreno y sus buenas temperaturas han sido el atractivo turístico de la isla de Tenerife desde hace muchísimos años. Ahora, Tenerife es mucho más que eso. Son muchos los que se acercan a la isla movidos por sus actividades y su gran oferta cultural. La amplia variedad de museos en Tenerife que puedes ver te invitarán a conocer más sobre la isla y a aprender a través de la ciencia y el entretenimiento. También podrás conocer la isla desde lo más profundo gracias a los avistamientos de ballenas y delfines que se realizan en embarcaciones responsables con el medio ambiente. Otro gran aliciente son los festivales de música, que inundan sus calles de bailes y buen ambiente.

Es evidente que tienes muchas cosas por descubrir de Tenerife, así que busca tus billetes de avión y elige los planes que mejor se adapten a ti.

El arte y la cultura ocupan cada rincón de Tenerife

Los museos al aire libre, las exposiciones y las actividades didácticas son algunos de los atractivos culturales de la isla para los que siempre quieren saber más. Desde estos espacios culturales, podrás conocer más sobre la isla, sobre la naturaleza y descubrir piezas de arte de interés nacional e internacional. Tenerife se considera un destino de vanguardia gracias a esta variedad cultural, en la que podrás adentrarte si visitas las propuestas que te sugerimos a continuación.

Exposición Internacional de Escultura en la Calle

Un gran patrimonio escultórico llena las calles desde hace 50 años gracias a la primera Exposición Internacional de Escultura en la Calle. La Rambla de Santa Cruz se convierte en un museo al aire libre de gran repercusión, siendo un imán para todas las visitas y uno de los eventos con mayor impacto en Tenerife.

Tenerife Espacio de las Artes (TEA)

Con más de 20 000 metros cuadrados, en Santa Cruz, este edificio es considerado una obra de arte. Este espacio, diseñado por los arquitectos suizos Herzog y De Meuron, fue creado para albergar más de 2000 obras, organizadas en una colección permanente y exposiciones temporales.

Se trata de un espacio impresionante para conocer más sobre el arte contemporáneo en el que podremos encontrar la Biblioteca Municipal Central, el Centro de Fotografía Isla de Tenerife, un museo y un centro de arte contemporáneo.

Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA)

El MUNA de Ciencias Naturales ofrece una gran colección expuesta que ofrece de forma didáctica información sobre la geología de la isla, la fauna, la flora y la arqueología. Entre otros puntos interesantes de la ruta de este museo, cabe destacar la muestra de la cultura guanche y momias aborígenes.

Este museo se encuentra situado en un edificio neoclásico del siglo XVIII que era el antiguo Hospital Civil de Santa Cruz de Tenerife.

Casa del Carnaval

El carnaval de Santa Cruz de Tenerife es considerado como una Fiesta de Interés Turístico Internacional, siendo uno de los grandes eventos más importantes del mundo. Por ello, es inevitable contar con un museo que recopile información y elementos típicos de esta gran fiesta que representa a la isla. En esta colección podremos encontrar objetos de todo tipo (vídeos, documentos, cartelería original, etc.), destacando la fantasía de la Reina del Carnaval vigente, entre otros elementos que completan el sentido de estas fiestas.

Museo municipal de Bellas Artes

Los amantes de la pintura y la escultura no pueden perderse este museo, ya que alberga obras desde los flamencos del siglo XVI hasta el siglo XX, además de un depósito de obras pertenecientes al Museo del Prado. Este espacio se encuentra en la Plaza del Príncipe de la isla de Tenerife.

Museo Histórico Militar de Canarias

En el Fuerte Almeyda de Santa Cruz de Tenerife, una fortaleza del siglo XIX, se encuentra el Museo Histórico Militar de Canarias. Si decides visitar esta exposición podrás disfrutar de una amplia colección de armamento, condecoraciones, maquetas, banderas singulares, etc.

Puerto de la Cruz Street Art

Las calles del barrio de La Ranilla, en Puerto de la Cruz, son desde 2014 un gran museo al aire libre, considerado uno de los más importantes del mundo. Sus paredes medianeras y otras cercanas están llenas de obras con mensajes y color que han sido creadas por numerosos y destacados artistas nacionales e internacionales.

Museo de Historia y Antropología

Este Museo de Historia y Antropología podemos encontrarlo situado en La Laguna. Se compone de dos sedes distintas.

La primera sede es la Casa Lercano. Se trata de una casa señorial con un hermoso patio interior que data de finales del siglo XVI. En esta sede, podemos tener conocimiento sobre el desarrollo cultural, económico y social de Tenerife durante los siglos XV y XX.

La segunda sede es la Casa de Carta. Se encuentra en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, más concretamente en Valle de Guerra. En ella, podemos ver un reflejo de las viviendas solariegas Canarias del siglo XVIII.

Museo de la Ciencia y el Cosmos en La Laguna

Dentro del ámbito de la ciencia y el conocimiento del universo, este museo se ha convertido en un referente, siendo uno de los más importantes del mundo. Se encuentra en La Laguna y destaca, principalmente, por la forma didáctica de divulgar sus contenidos.

Entre otras cosas, otro de los elementos a destacar de este gran museo es su planetario. Cuenta con una cúpula de 6 metros de diámetro donde se pueden observar las estrellas del universo gracias a una proyección.

El avistamiento de cetáceos: una experiencia única en un entorno espectacular

El Parque Nacional del Teide, declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad, es uno de los 43 espacios protegidos de Tenerife. En él se encuentra el pico más alto de España, un espacio volcánico virgen de 3718 metros, al que se puede acceder con ayuda de un teleférico para poder divisar las vistas de la isla.

El Parque Rural de Anaga y el Parque Rural de Teno ofrecen también opciones de senderismo y parapente. Otro lugar más que debes visitar en Tenerife y otro atractivo para los más aventureros. Aquí podrán divisar sus bosques de laurisilva y enormes helechos.

El plan estrella por excelencia es, sin ninguna duda, avistar cetáceos en Tenerife. Se trata de una excursión por su costa que está considerada como uno de los mejores lugares del mundo para realizar estos avistamientos.

Para realizar esta actividad, siempre es un buen momento, ya que las espléndidas condiciones de la isla durante todo el año hacen que los cetáceos encuentren en sus aguas los nutrientes necesarios. Podremos disfrutar de la presencia de calderones tropicales o ballenas piloto, delfines moteados, cachalotes, rorcuales, etc. Además, con un poco de suerte, podrás contemplar algún guincho o águila pescadora entre los acantilados. Estas aves están en peligro de extinción y tienen dimensiones de hasta 147 cm de envergadura.

Para poder mantener estas excursiones y conservar el medio ambiente, la isla considera la responsabilidad medioambiental como uno de los factores prioritarios. Por ello, se pide al turismo de Tenerife acudir a empresas de excursiones adscritas a la Carta por la Sostenibilidad para garantizar que se cumplen con los requisitos exigidos. Al contratar embarcaciones para realizar excursiones, debemos buscar las que cuenten con una bandera de color amarillo con el logotipo “Barco Azul”, ya que eso confirma que se cumplen los requisitos necesarios al organizar los encuentros: no sobrepasar los 30 minutos de observación, navegar a velocidad reducida, no acercarse a menos de 60 metros y no cruzarse en la trayectoria de nado.

Estos barcos suelen partir desde el Puerto Colón en Adeje y Los Gigantes en Santiago del Teide. Gracias a esto, podremos ver los cetáceos con impresionantes acantilados y el pico del Teide de fondo. Un paisaje inigualable.

Estas son algunas de las aventuras más impresionantes que puedes vivir en Tenerife. Experiencias naturales que puedes disfrutar en cualquier momento del año y que tienen como base el respeto por el medioambiente.

Música y cine: un atractivo más para acudir a Tenerife

Tenerife cuenta con una gran oferta cultural de música y cine para todos los gustos y bolsillos. Aquí tienes los eventos más significativos de la zona.

Canarias Jazz & Más Festival

El jazz es magia para los oídos. Si lo que deseas es dejarte llevar por este género musical debes conocer este festival internacional. Podrás disfrutar de conciertos gratuitos al aire libre y otros en los principales teatros de la isla. Este festival dura casi un mes y este año tendrá lugar del 30 de junio al 23 de julio, ofreciendo conciertos de grandes figuras internacionales y de talentosos artistas canarios.

Phe Festival

Los amantes del indie, el rock y los sonidos urbanos tienen una cita este verano en el Puerto de la Cruz. La buena música de grupos internacionales, nacionales y emergentes, viene acompañada de gastronomía y cine. Podrás disfrutar de este festival durante los días 18 y 19 de agosto y organizar tu viaje con los packs preparados por la organización.

Culture and Business Pride

El respeto, el activismo LGBTIQ+ y la diversidad se ponen de manifiesto durante el festival Culture and Business Pride que se celebrará entre el 15 y 18 de julio. Durante este evento, se podrá disfrutar de diferentes ponencias de personalidades internacionales, un concierto por los Derechos Humanos, mesas redondas y la gala de entrega de los Premios Alan Turing.

El GreenWorld Festival

Un festival de música electrónica se ha convertido en sinónimo de buena fiesta y diversión. Si lo que buscas es eso, no puedes faltar al GreenWorld Festival que se celebrará el 8 de julio en las instalaciones del Amarilla Golf, al sur de Tenerife.

En Tenerife tampoco nos olvidamos del cine y los enamorados del séptimo arte. Podrás disfrutar del Miradas Doc en noviembre donde se mostrarán trabajos cinematográficos de países en desarrollo en el municipio de Guía de Isora.

Otra ocasión para disfrutar del buen cine es el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) que destaca por su sensibilización hacia la naturaleza. Este tendrá lugar en la Isla Baja, del 26 al 30 de mayo en Garachico, y del 2 al 4 de junio en Buenavista del Norte.

Por último, pero no menos importante, tampoco te puedes olvidar del Festival de Cortometrajes Villa de La Orotava, que tiene lugar a principios de noviembre en Tenerife.

Como has visto, puedes elegir entre numerosos planes al visitar Tenerife. ¡Elige los que mejor se adapten a ti y a disfrutar!