El programa belga On n'est pas des pigeons ("no somos palomas") ha probado un experimento con el objetivo de inscribir el peor vino posible y maquillarlo para que pudiera participar en un concurso internacional.

Según Eric Boschman, sumiller y gran especialista del vino en Bélgica, "hay concursos anglosajones que están destinados a hacer dinero... La inscripción es muy cara, el transporte es muy caro, para conseguir medallas de broma". El sumiller organizó una degustación para encontrar el peor vino posible. Las etiquetas fueron cambiadas y le pusieron Le Château Colombier como nombre de vino, con una paloma como logotipo.

El equipo del programa eligió el concurso internacional Gilbert et Gaillard. La inscripción costó 50€ y entregar los resultados de un análisis en el laboratorio de vino, para así saber la graduación y la tasa de azúcar.

MEDALLA DE ORO

La botella de supermercado de 2,50€ recibió el primer premio. El jurado lo ha descrito de la siguiente manera: "Boca suave, nerviosa y rica con jóvenes efluvios netos que prometen una bonita complejidad. Muy interesante." Debido a ello, el programa tuvo que pagar 60 euros para comprar las pegatinas que representaban la medalla en las botellas. Definitivamente se trata de un verdadero negocio.

¿CÓMO GANÓ EL VINO?

En muchos de estos concursos, donde el objetivo principal es el negocio, todos el mundo puede ser jurado, aunque no tengan ni idea de vinos. De hecho, Samy Hosni, periodista del programa, se convirtió en catador para un concurso internacional, y en su mesa, no había ni un profesional. La problemática de estos concursos es que las medallas influencian el futuro comercial de un vino: gracias a un premio, aumentan hasta un 15% sus ventas. Sin embargo, estos premios y medallas pueden no tener valor.