La preocupación por el estado de salud de Alejandro Sanz va en aumento. El motivo no es otro que la publicación del propio cantante en redes sociales, que ha confirmado lo siguiente: “He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”. Este preocupante mensaje se suma al publicado también hace unos días, en el que reconocía estar pasando por un mal momento: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”.

Las muestras de apoyo por parte de sus millones de fans en todo el mundo no se han hecho esperar. De hecho, el propio artista, que ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ganado 24 Grammys Latinos, ha salido a la palestra para agradecer este respaldo: “Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas”. Alejandro Sanz preocupa a sus seguidores al confesarse "triste y cansado": "A veces no quiero ni estar" Alejandro Sanz siempre se ha mostrado muy unido a su público, y quizá ese es uno de los principales motivos por los que pretenda actuar ante ellos en cuanto la salud se lo permita: “No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito”. Depresión y suicidio: las cifras (y señales) que deberían ponernos en alerta Uno de los primeros que se ha pronunciado sobre la enfermedad ha sido su amigo Miguel Ángel Arenas, más conocido como Chapi, quien aseguraba que su círculo cercano no lo sabía. ''Él es un hombre muy reservado para sus sentimientos y ha sido una sorpresa enorme porque ha abierto su alma y las palabras que dice por lo menos son inquietantes", confesaba. La última persona en hablar del estado de salud del cantante ha sido su exmujer, Raquel Perera, que contaba que había podido hablar con el cantante y que se encontraba ''bien''. Además añadía: “Tampoco creo que sea tan alarmante. Creo que ha sido una manifestación muy sincera de alguien que en un momento dado se siente triste y cansado y yo creo que nos ha pasado a todos. Además creo que es muy valiente y muy generoso y muy útil y va a ayudar a mucha gente”, declaraba. Alejandro Sanz se desnuda de cuerpo y alma Las muestras de cariño en su público no se han hecho esperar, con emotivos mensajes como estos: “Ánimo, el sol siempre vuelve a salir para todos, aunque estemos en la más profunda de las oscuridades”, “No estás solo. Y lo importante eres tú para ti, primero tú. Fuerza y adelante que desde este lado estamos muchos muchos que te amamos”.