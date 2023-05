Por paradójico que parezca, muchos viajeros coinciden en que un trayecto en el tren de alta velocidad puede llegar a ser tranquilo y cómodo. Si le sumas espacios amplios, tecnología wifi y flexibilidad para el pasajero, la experiencia es aún más provechosa.

iryo, el primer operador privado español de Alta Velocidad, participado por los socios de Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia, apuesta por un servicio de máxima calidad en cualquiera de las cuatro clases de confort que ofrece. Desde que empezara a sumar kilómetros en España el pasado 25 de noviembre con el trayecto Madrid - Zaragoza - Barcelona y en diciembre con Madrid - Cuenca - Valencia, este tren no dejará de abrirse nuevos caminos a lo largo del año.

El pasado 31 de marzo, se estrenó en Andalucía con su trayecto desde Madrid hasta Sevilla, Córdoba y Málaga. El 2 de junio inaugurará su conexión con Alicante, parando en Albacete y añadiendo Antequera a sus destinos andaluces, mientras que el día 15 completará su despliegue de operaciones con la llegada a Tarragona.

Bienestar y flexibilidad

La propuesta de la compañía distingue entre cuatro clases de confort: Infinita, Singular Only YOU, Singular e Inicial. La tarifa Infinita se caracteriza por los servicios más premium. A continuación, la Singular Only YOU, que posee espacios de trabajo en grupo o en individual. La tercera clase busca la mejor relación calidad-precio y es la zona Singular. En este espacio, las empresas, pueden mantener sus gastos bajo control como viajero Singular Empresas, el programa de iryo creado para el sector empresarial.

Con trenes a primera hora para que los viajeros puedan aprovechar la jornada laboral o de ocio en las ciudades de destino, la oferta de clases se complementa con Inicial. Se trata de la opción más económica sin renunciar al confort, ya que todas las butacas del tren cuentan con enchufes USB y estándar, acceso a wifi gratuito y con posibilidad de conexión 5G.

Menús a elegir

A todas estas comodidades, iryo ha sumado Haizea, una marca propia de gastronomía local a bordo. Los clientes que hayan elegido durante el proceso de la compra del billete la tarifa Infinita Bistró, podrán disfrutar de un servicio en el asiento, más de tres menús a elegir y vinos de DO. En el resto de espacios del tren, los clientes podrán añadir el Menú de Mercado durante el proceso de compra que será servido en el asiento, además de elegir entre los productos de la carta sin necesidad de moverse de la butaca gracias al servicio de bar móvil. Para aquellos a los que no les importe desplazarse, una gran variedad de oferta de tapas y productos locales de primera calidad también les será ofertada en la zona gastronómica Bar Haizea.

Flota sostenible

Por otro lado, iryo es el único operador ferroviario y de movilidad que va a ofrecer a sus viajeros billetes flexibles sin tarifas restrictivas en las que los clientes pierdan su dinero. En este sentido, todos ellos son flexibles a todo tipo de cambios y, además, ofrecen la opción de ampliar esa flexibilidad a través de la modalidad Abierta.

iryo ha fabricado una flota de 20 trenes Frecciarossa, que son los más sostenibles del mercado. Todas estas características convierten a iryo en la flota más sostenible, silenciosa y rápida de Europa. Pero el principal reto de esta operadora ferroviaria es involucrar al cliente en su propuesta de valor responsable, ofreciendo la posibilidad de añadir el denominado complemento verde con el que el operador creará un Bosque inteligente de la mano de la empresa Retree.

Colaboraciones para sumar

iryo desembarca con una propuesta por la movilidad integrada englobada bajo su Sistema de Movilidad Integral (SIM) en la que el tren esté en el centro de la cadena de valor, promoviendo la colaboración entre empresas para el transporte de pasajeros por diferentes medios y uniendo la larga, la media, la corta y la micro movilidad. En cuanto a los turoperadores, la empresa ferroviaria, con la intención de ser un socio estratégico de las agencias para el canal B2B, ha desarrollado un canal específico para las agencias (www.agencias.iryo.eu) desde el que pueden incluso vender contratos de empresas y con ventas comisionadas.

Excelencia en la asistencia

La experiencia a bordo se complementa con la atención tecnológica y humana ofrecida por los asistentes de iryo. Son profesionales propios del operador que han sido formados internamente para ofrecer al cliente asistencia 360° en estación, en las Casas Iryo y a bordo del tren. Finalmente, los viajeros tienen acceso a Yo, un programa de fidelización desarrollado en alianza con Travel Club. Yo permitirá ir escalando de categoría por número de viajes o por compra directa, y será multidivisa con puntos convertibles recíprocamente en programas de fidelización de compañías partners.

En definitiva, un conjunto de comodidades y facilidades que iryo pone a disposición del pasajero para hacer, de cada trayecto, una experiencia inmejorable, sostenible y digna de repetir.