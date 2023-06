La ciencia acelera la búsqueda de vida en otros planetas: "Esto justo acaba de empezar"

Ahora mismo no tenemos ninguna prueba que indique que los ovnis (es decir, los objetos voladores no identificados) son en realidad avistamientos de alienígenas. Aun así, las discusiones entorno a estos fenómenos ha reavivado el eterno debate de si estamos solos en el universo o si, por el contrario, la vida en nuestro planeta es una anomalía cósmica. ¿Pero qué sabemos realmente sobre la existencia (o no) de vida extraterrestre)? ¿Qué tipo de estudios científicos se han realizado para intentar encontrar trazas de vida más allá de la canica azul? ¿Y qué conclusiones hemos obtenido hasta ahora de estas pesquisas espaciales? "Hace décadas que la ciencia intenta responder a estas preguntas pero no es hasta ahora que empezamos a tener las herramientas para responderlas", explica el astrofísico Guillem Anglada-Escudé, del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). "La búsqueda de vida en otros planetas justo acaba de empezar", explica.

Anglada-Escudé es uno de los muchos científicos que ha dedicado su carrera a buscar trazas de vida en otros planetas. En su caso, explica, sus investigaciones se han centrado en exoplanetas potencialmente habitables (es decir, que al menos sobre el papel podrían reunir las condiciones para albergar vida) como el caso de Próxima b. "No hay ningún estudio hasta la fecha que haya encontrado muestras de vida en otro planeta", explica el científico que, a su vez, añade un importante matiz. "También es cierto que hasta ahora no teníamos la sensibilidad instrumental suficiente para abordar este tipo de investigaciones. No ha sido hasta hace relativamente poco que hemos desplegado instrumentos científicos lo suficientemente sofisticados para buscar trazas de vida en otros mundos", comenta. "Hace décadas que la ciencia intenta responder a estas preguntas pero no es hasta ahora que empezamos a tener las herramientas para responderlas" Guillem Anglada-Escudé - astrofísico En los últimos años, tal y como corrobora este experto, la ciencia ha acelerado la búsqueda de vida en otros planetas a través, por ejemplo, de la búsqueda de agua líquida en la superficie de otros mundos (un ingrediente esencial para que brote la vida tal y como la conocemos), el análisis de la atmósfera de otros cuerpos celestes y la búsqueda de firmas moleculares que puedan indicar la presencia presente o pasada de vida. En todos estos casos, cada vez son más los estudios que profundizan en estas incógnitas y, aunque empiezan a vislumbrarse datos interesantes, todavía no hay ninguno que haya conseguido encontrar pruebas sólidas sobre la existencia de vida presente o pasada en otros planetas. Métodos para buscar vida extraterrestre ¿Pero cómo se están buscando signos de vida en otro planeta? Lo cierto es que la comunidad científica tiene abiertos varios frentes para intentar abordar esta pregunta. Una parte de estas investigaciones se realizan desde la misma Tierra a través de instrumentos científicos de última generación y análisis 'in situ' de meteoritos y otras muestras de objetos espaciales. Otra parte de estos estudios se realiza gracias a los datos recopilados por los telescopios espaciales como el Hubble o el James Webb. Y otra parte se lleva a cabo 'in situ' gracias a los vehículos de exploración espacial enviados a otros mundos como es el caso, por ejemplo, de robots marcianos como el Perseverance. En los últimos años, gracias al conjunto de estos métodos se han conseguido resultados interesantes. Hay estudios en los que, por ejemplo, se ha conseguido rastrear la presencia de algunas moléculas y compuestos que asociamos con el origen de la vida en planetas como Venus (donde se detectaron trazas de fosfina en las nubes) o en meteoritos que vienen de más allá de nuestro propio sistema solar. Todos estos hallazgos, según apuntan los expertos, sugieren que algunos ingredientes esenciales para que brote la vida están pululando por el espacio. La pregunta es si, más allá de la Tierra, han aterrizado en el lugar idóneo y en el momento correcto para que surgiera alguna forma de vida. "Si cada vez que detectamos algo decimos que hay 'signos de vida' al final parecerá que tenemos un zoológico en el Sistema Solar y no es así" Jesús Martínez Frías - astrobiólogo "Hay que ser especialmente riguroso cuando hablamos de estos temas porque si cada vez que detectamos algo decimos que hay 'signos de vida' en Venus, en Marte y en Plutón al final parecerá que tenemos un zoológico en el Sistema Solar y no es así", explicó el astrobiólogo Jesús Martínez Frías, investigador del Instituto de Geociencias IGEO (CSIC-UCM) y presidente de la Red Española de Planetología y Astrobiología, en una entrevista con este diario. "Si la vida fuera de la Tierra sigue las mismas normas que aquí, buscar estas piezas esenciales y estudiar cómo se han combinado podría ayudarnos a entender si hay vida ahí fuera", argumentó este experto en relación a este fascinante debate.