¿Estás cansado de que medio pescado se te quede pegado a la sartén cuando quieres hacerlo a la plancha? Un cocinero ha dado el truco definitivo que impedirá que te ocurra este molesto, pero habitual suceso a la hora de preparar tus cenas. El pescado se pega a la sartén principalmente debido a dos razones: la falta de calor adecuado y la falta de una superficie antiadherente motivado por el desgaste de las sartenes, o directamente por la baja calidad que estas puedan tener.

Cuando se cocina pescado en una sartén, es importante asegurarse de que la sartén esté lo suficientemente caliente antes de añadir el pescado. Si la sartén no está lo suficientemente caliente, el pescado puede liberar líquido y crear vapor en lugar de dorarse. Esto puede hacer que el pescado se pegue a la superficie de la sartén en lugar de deslizarse fácilmente.

Además, si la sartén no tiene una superficie antiadherente, es más probable que el pescado se adhiera a ella. Las sartenes con recubrimientos antiadherentes reducen la fricción entre el pescado y la superficie de la sartén, lo que facilita voltear y deslizar el pescado sin que se pegue.

Para evitar que el pescado se pegue a la sartén puedes seguir consejos como precalentar la sartén a fuego medio-alto antes de añadir el pescado, utilizar una sartén con una superficie antiadherente o añadir una pequeña cantidad de aceite o mantequilla para reducir la fricción. Además es aconsejable no mover el pescado inmediatamente después de colocarlo en la sartén para que se pueda dorar ligeramente antes de ser volteado. Si ves que parte del pescado se queda pegado a la superficie, lo recomendable es dejar que se cocine un poco más para posteriormente desplegarlo suavemente con una espátula.

El truco definitivo

Si has probado con todos estos consejos y no te funcionan, no desesperes porque un cocinero se ha propuesto que no tengas más este recurrente problema y por lo visto en los comentarios de los usuarios queda claro que funciona. “Excelente consejo... De ahora en adelante nunca más tendré pescado pegada a la sartén”, confirma un seguidor.

El truco en cuestión que ha destapado el cocinero Víctor Zafra es el siguiente: Hay que embadurnar el pescado en aceite de oliva antes de introducirlo en la sartén. Con este sencillo paso podrás preparar el pescado a la plancha con la tranquilidad de que no se pegará a la sartén. Lo más habitual en la mayoría de las cocinas era echar el aceite a la sartén y no al pescado, pero según este cocinero –y dan fe los seguidores que lo han probado-, lo ideal es calentar la sartén sin aceite e introducir posteriormente el pescado untado aceite por la parte que no tiene piel “para que no encoja”.