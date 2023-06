Uno de los epitafios más célebres es el de Groucho Marx. “Disculpe que no me levante” es lo que teóricamente se puede leer en su tumba. Nada más lejos de la realidad. El actor, humorista y escritor estadounidense no dejó esta cita en su tumba, en la que solo se puede leer su nombre y apellido, la fecha de nacimiento y muerte y una Estrella de David en alusión a su religión judía. No es una leyenda urbana, sino una realidad lo que se puede leer en el mausoleo de Molière, dramaturgo, actor y poeta francés: “Aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien”.

Este es solo uno de los epitafios que han pasado a la posteridad, pero no tan conocidos como los diferentes escritos que podemos encontrar en las tumbas de los diferentes autores son las últimas palabras que pronuncian antes de morir. Otro célebre escritor francés, Michel de Montaigne, se encargó de recopilarlas en el siglo XVI. Como curiosidad, cuando llegó el inevitable momento de morir fue incapaz de pronunciar ninguna cita con la que pasar a la posteridad, pues un ataque de gota le dejó inmovilizado el 10 de agosto de 1592 y moriría en silencio tres días después. Mucho por aprender Entre los autores que sí dejaron constancia de sus últimas palabras podemos encontrar a Menéndez Pidal, un miembro erudito de la generación del 98 que en sus 99 años de vida se caracterizó por una prolífica trayectoria como lector y escritor, pero a su juicio no fue suficiente: "Qué lástima morirse cuando queda tanto por leer", pronunció minutos antes de su fallecimiento. Otro de los nombres ilustres en las letras españolas, Luis de Góngora, dejó patente también su búsqueda de sabiduría en su lecho de muerte: "Ahora que comenzaba a saber algo de la primera letra en el abc me llama Dios. Hágase su voluntad", relata el locutor e historiador Jesús Calleja, conocido por su aparición en múltiples programas de radio. Más casos conocidos de últimas palabras que han trascendido a quienes las pronunciaron. El compositor Emilio Arrieta, que fue clave en la consolidación de la zarzuela como género musical, dijo lo siguiente recurriendo al sentido del humor: "Si al amanecer dicen que he fallecido, no me chocaría nada". Muy similares fueron las últimas palabras del supuesto adivino Nostradamus, que atinó en la siguiente profecía: "Mañana no estaré aquí". Aunque si nos referimos a profecías destaca la de Maximo Gorki, autor ruso identificado activista del movimiento revolucionario ruso, que a su muerte en 1936 pronóstico lo siguiente: "Habrá guerras, hay que prepararse". No le faltaría razón… Más enigmáticas fueron las palabras pronunciadas por el inventor Thomas Alva Edison –"es muy bonito todo allá"-, o por el escritor Victor Hugo: "Aquí está el combate entre el día y la noche". Muy prosaico es lo que pronunció Pancho Villa tras sufrir un disparo que acabaría con su vida: "No me deje morir así", para concluir la frase de la siguiente forma: "Escriba que dije algo profundo". Conocido es también el chascarrillo pronunciado por Buster Keaton antes de morir, que tras varios días sin pronunciar palabra escuchó como quienes le acompañaban decían lo siguiente: "Se murió. Hay que tocarle los pies. Todas las personas mueren con los pies fríos". En el momento en el que iban a comprobar si esta teoría era cierto, el actor pronunció lo siguiente: "Juana de Arco, no". Genio y figura hasta la sepultura.