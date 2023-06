¿Qué fue de Marta y Ramon, los dos alumnos que sacaron un 10 en la selectividad del año pasado?

La cita es a las 13.10 horas frente al CAP Larrard, en la ruidosa Travessera de Dalt, donde ambos hacen sus primeras prácticas como estudiantes de Medicina. Según el horario, terminan a la una y el encuentro se ha pactado justo a la salida, pero hasta prácticamente una horas después, ni Marta Bernadet ni Ramon Bernadas cruzan el umbral de la puerta. Impuntualidad que, en este caso, no es muestra de informalidad, sino de todo lo contrario: de compromiso. No abandonan la consulta hasta que el médico de familia del que estaban aprendiendo termina de pasar visita, lo primero es lo primero. Que ambos sacaran un 10 en la selectividad de 2022 en Catalunya no fue cuestión de suerte.

Marta y Ramon fueron noticia hace justo un año, al obtener, los dos, la mejor nota de la Selectividad 2022, alcanzando el 10 (algo que solo había sucedido una vez en toda la historia de las PAU, en el 2014). Ambos tenían claro que querían estudiar Medicina y que querían hacerlo en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), como están haciendo. Además, al tener apellidos tan similares, Bernadet y Bernadas, les han tocado las primeras prácticas juntos, las cuales empezaron el día antes de esta entrevista. Hace un año estaban estudiando para la selectividad y ya visten bata blanca (con el logo rojo de UPF en el pecho).

A escasos días de que más de 40.000 alumnos se enfrenten a las PAU 2023, Marta y Ramon hablan con ilusión de estar a punto de terminar su primer año de Medicina y con muchas ganas del verano que les espera: ambos irán de Interrail con una beca europea que han obtenido junto a otros compañeros de promoción.

Hace un año, los dos eligieron la Pompeu pese a tener uno la UAB (Ramon es orgullosamente de Sabadell) y la otra Bellvitge (Marta es de Sant Vicenç dels Horts) muy cerca de sus municipios, porque tenían ganas de estudiar en Barcelona, por un lado, y porque Medicina en la UPF es un solo grupo, con el que han hecho mucha piña. "El primer día, ya antes de empezar las clases, fue bastante mágico", recuerda Ramon. No precisamente por el lugar elegido para el encuentro -el McDonalds de Glòries-, sino por la conexión entre ellos, que ya tenían un grupo de Whatsapp antes de empezar el curso a través del perfil de Instagram @laSelectivitat, punto de encuentro virtual de los preuniversitarios.

Inicio mágico

Tras el celebradísimo 10 en la 'sele' y ese primer encuentro mágico con sus compañeros… ¿está la ‘uni’ siendo lo que esperaban? Los dos ríen cómplices. "Sí, sí, aunque los dos suspendimos el primer examen práctico de Anatomía", bromea Marta. Y no miente. Aunque no fue nada dramático: la Pompeu hace evaluación continua y fue un suspenso 'alto', con más de un cuatro; y no ha vuelto a suceder, con lo que en las notas finales de trimestre ninguno de los dos ha suspendido ninguna otra materia en lo que va de curso -y ya les quedan solo los exámenes del tercer trimestre-, aunque sí fue un (pequeño) baño de realidad.

"De hecho -prosigue Marta, divertida-, tenemos otra anécdota compartida". Ella no se presentó al segundo examen práctico de Anatomía [sin querer: "Aún no me había acostumbrado al caos de horarios de la UPF, que cambian cada semana"] y él no llegó al segundo práctico de Neuroanatomía, en su caso "por confiar demasiado en la Renfe".

Más allá de la anécdota, a Marta una de las cosas que más le preocupaba de su aterrizaje en la 'uni' era encajar, hacer amigos, y es obvio, por cómo se hablan y los planes conjuntos que hacen, que en eso también ha sacado un sobresaliente.

Medicina comunitaria

Sobre sus dos mañanas observando y aprendiendo en la consulta del CAP, Marta explica que una de las doctoras -cada día les tocaba una distinta- le apunta que, a veces, "su trabajo es más hacer de psicóloga que de médico". Ramon asiente y asegura convencido que, si finalmente es médico de familia -decisión que todavía no ha tomado-, tiene claro que lo será en Sabadell [su ciudad], por el sentido comunitario.

¿Algún consejo para los jóvenes que están a punto de enfrentarse estos días a la selectividad? Marta y Ramon no son mucho de dar consejos y eso habla bien de ellos. En su caso, les sirvió no estresarse, pero eso no vale como consejo, ya que va en el carácter. "Yo fui a la selectividad tranquila porque tenía claro que quería estudiar Medicina pero, por si no entraba, tenía un plan B, que era Fisioterapia", cuenta Marta con la frescura con la que habla durante toda la entrevista; igual que Ramon, a quien, además de charlar sobre su primer año en la 'uni', le hace ilusión hablar sobre su canal de Youtube sobre música, que fue además su Treball de Recerca. Además de unos estudiantes sobresalientes, Marta y Ramon son músicos: ella toca el saxo, y él, la guitarra española.