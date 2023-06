Una persona se dice que tiene estatura baja cuando su talla es significativamente menor que la media para su sexo y edad para el entorno en el que vive. Esta falta de precisión da lugar a desacuerdos acerca de cuán bajo debe ser un individuo para ser considerado bajo. En un contexto médico, la estatura baja se define habitualmente como una talla adulta que está más de dos desviaciones típicas por debajo de la media para su sexo y edad, el cual corresponde al 2,3% de individuos más bajo de la sociedad. En países desarrollados, esto se traduce en hombres adultos que miden menos de 1,65 metros y mujeres adultas que miden menos de 1,55, en comparación con una media de unos 175 cm y 160 cm respectivamente.

De todas formas, contar con una estatura baja no es sinónimo de problemas, atendiendo a un artículo publicado por Mara Altman en The New York Times, que recoge los beneficios de esta estatura por debajo de la media. Para ella, ser alto está sobrevalorado y lo defiende desde sus 1,52 metros. “La exaltación de la altura tenía sentido cuando facilitaba la supervivencia. Siglos atrás, cuando la necesidad de la autodefensa surgía a diario, si no cada hora, a los altos les resultaba más fácil proteger a sus familias y llevar a casa un buen filete de rinoceronte lanudo. Hoy, los que pueden aguantar un día entero sentados en una silla de oficina llevan a casa cortes de carne envueltos en plástico”, comienza relatando la autora.

Las ventajas de ser bajito

Las personas bajas son más longevas y presentan una menor incidencia de cáncer. Una teoría dice que esto se debe a que, cuanto menor es el número de células, menor es la probabilidad de que alguna se tuerza. “Prefiero eso a lograr encestar un pelota algún día”, afirma Altman es escritora y autora de Gross Anatomy.

Una teoría dice que esto se debe a que, cuanto menor es el número de células, menor es la probabilidad de que alguna se tuerza. “Prefiero eso a lograr encestar un pelota algún día”, afirma Altman es escritora y autora de Gross Anatomy. Menor consumo. Thomas Samaras, quien lleva 40 años estudiando la altura, calculó que, si mantuviésemos nuestras mismas proporciones, pero fuésemos el 10 por ciento más bajos solo en Estados Unidos, ahorraríamos 87 millones de toneladas de comida al año. En un mundo habitado por 8.000 millones de personas no es un dato menor.