¿Estás cansado de limpiar cristales y que se queden reflejos o que el resultado no sea el esperado? Es cierto que en los supermercados podemos encontrar distintos limpia cristales específicos para este menester, pero si quieres ahorrar unos euros y conseguir idéntico o mejor resultado puedes emplear otros métodos como relatamos a continuación.

Para que los cristales de tu hogar queden relucientes lo primero que debes hacer es eliminar el polvo de los cristales con un paño. Posteriormente puedes mezclar agua y amoniaco, comenzando a limpiar por arriba para que la suciedad baje hacia abajo. Por último tendrás que secar los cristales con un paño limpio que no deje pelusa. Abre y cierra varias veces las ventanas para ver que no han quedado reflejos y repasar si fuera necesario la superficie en la que el resultado no sea óptimo.

Si las ventanas están muy sucias, no frotes los cristales con un trapo seco porque podrías rayar el cristal; tampoco uses jabón porque es difícil aclararlo del todo; usa siempre cantidades pequeñas de los productos limpiadores; los excesos dejan restos en el cristal y obligan a trabajar el doble para quitarlos. Tampoco es aconsejable limpiar el cristal cuando tiene hielo porque se debilitaría, ni hacerlo cuando está muy expuesto al sol y altas temperaturas, pues se secaría demasiado rápido y dejaría marcas.

Cristales empañados

En el caso de que las ventanas de tu casa se empañen con facilidad, lo ideal es mezclar 100 gramos de alcohol de quemar con 100 gramos de glicerina líquida y seguir el proceso detallado anteriormente. Si por el contrario tu problema es que los cristales acumulan mucha grasa, deberás empapar una esponja en una mezcla de alcohol de quemar y amoníaco a partes iguales. Después de dejar actuar la combinación durante unos minutos, enjuaga con papel de periódico. Para los casos más difíciles, vuelve a mojarlos y repasa con un rasca cristales.

Para la limpieza de los cristales labrados es aconsejable utilizar un cepillo viejo de la ropa; empapar en una solución de agua y amoníaco, cepillar a fondo el cristal y secar a fondo con un trapo que no suelte pelusa. Si el cristal tiene alguna mancha de barniz o de grasa, aplica con una brocha un poco de disolvente quita pinturas dejándolo reposar un cuarto de hora; a continuación frotar con un cepillo de dientes viejo, después aclarar con agua caliente; se debe tener la precaución de forrar los marcos con cinta auto adhesiva, ya que el disolvente podría comer el color.

Para que los cristales de tus puertas y ventanas brillen como el primer día, añadir al agua de la limpieza un poco de añil. Para aquellos cristales que hayan perdido su brillo y presenten zonas opacas, mezclar un litro de agua y un vaso pequeño de salfumán o aguafuerte; frótalos enérgicamente (tomando la precaución de proteger tus manos) y acláralos bien; para unos resultados sorprendentes te aconsejamos que emplees una esponja, o bien un trapo de algodón que no suelte pelusa.

El bicarbonato sódico es un excelente probador de vidrios y cristales; para ello disuelve una pequeña cantidad en una esponja humedecida, y frota el cristal muy suavemente . El vinagre es también un excelente aliado para la limpieza de los cristales; elimina las manchas difíciles y no produce los temibles brillos.

Las calefacciones suelen empañar los cristales, para evitarlo, limpia los cristales con una mezcla formada por una taza de alcohol y un litro de agua tibia. Para eliminar la pintura seca de los cristales de tu ventana, elimínalos con un trapo humedecido en vinagre caliente. Si tienes algún cristal resquebrajado, una solución de urgencia, mientras puedas cambiarlo o llega el cristalero, es sellar ambas caras del cristal por la fractura , con un poco de laca de uñas transparente.