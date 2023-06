Unos 4,6 millones de españoles -un 10% de la población- tiene hipoacusia o alteración de la audición, un déficit funcional que ocurre cuando una persona pierde capacidad auditiva en menor o mayor grado. Una dificultad que empieza a ser visible a partir de los 50 años, aunque sólo el 39%, aproximadamente 4 de cada 10 afectados, utiliza audífonos para mejorar su audición. El 60% no han adoptado ningún tipo de ayuda para oír mejor. Las razones que argumentan es que no son cómodos, que les avergonzaría, que no se lo pueden permitir, que la pérdida de audición no les parece tan grave, o que creen que estos dispositivos no les ayudarán.

Son datos que ha dado a conocer la Asociación Nacional de Audioprotesistas de España (ANA) en la presentación del EuroTrack 2023, el estudio comparativo más grande entre países europeos sobre la pérdida auditiva y uso de audífonos. Según revela el estudio, el grado de penetración de estos dispositivos entre las personas con pérdida auditiva en España se ha incrementado ligeramente respecto a 2020, pero continua siendo bajo, especialmente en los casos de hipoacusias leves, donde sólo es de un 12%. En los casos donde las señales de sordera son más evidentes, la tasa de adopción de audífonos se sitúa en un 68%. Entre las justificaciones hacia este rechazo -además del estigma, los precios o pensar que no les va a ayudar- aparecen otras como que el otorrino no se lo ha recomendado, tienen otras prioridades más importantes, sólo oyen mal los sonidos agudos, escuchan lo suficiente en la mayoría de las situaciones o el médico de familia no se lo ha sugerido. Los precios Si se habla de cuestiones económicas, Francesc Carreño, presidente de ANA, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que "el coste no es una de las razones principales". De hecho, el porcentaje que argumenta que es por el dinero que cuestan los dispositivos "es muy bajo". Según la tecnología del audífono, detalla, se puede hablar de una horquilla de entre menos de 1.000 euros hasta más de 4.000. Y reseña: "es muy difícil hablar de un precio concreto, porque lo importante es el trabajo que hay detrás". En España, hay ayudas estatales para niños y jóvenes (edades entre 0 y 26 años) que están diagnosticados con pérdida auditiva para que puedan acceder a audífonos gratuitamente En España, indica el presidente de esta asociación, están estipuladas unas ayudas estatales para niños y jóvenes (edades entre 0 y 26 años) que están diagnosticados con pérdida auditiva para que puedan acceder a audífonos gratuitamente. "Para los demás no hay ayudas oficiales, pero sí que se ofrecen subvenciones que se activan desde ayuntamientos, entidades sociales, etc. Es verdad, que la falta de ayudas es una carencia que existe en España. De hecho, hay otros países como Francia, por ejemplo, que cuentan con un sistema público", explica. En Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Suiza, Holanda o Alemania, los dispositivos también están financiados total o parcialmente por el Estado. El principal motivo para no usar estos dispositivos, insiste este profesional, siguen siendo los temas relacionados "con el estigma, con el miedo de si va a funcionar correctamente y el consejo por parte de los profesionales sanitarios. Muchas veces pensamos que el principal motivo es el precio, pero es el último para las personas que buscan una solución auditiva". Estigma social El sondeo de ANA precisa que, entre los usuarios de audífonos, el 64% señala que "nunca ha sentido que las personas en su misma situación hagan mofa o les rechacen debido al uso de estos dispositivos, mientras que entre aquellos que tienen hipoacusia, pero no se han decidido a adaptarse un audífono, las situaciones en las que se hace broma se producen con mayor frecuencia". Esto significa, precisa esta entidad, que en los casos de problemas de audición, "la razón de la mofa que se hace en ocasiones no es tanto por el uso de estos dispositivos sino de no enterarse uno de lo que está ocurriendo a su alrededor". Según los datos del EuroTrak 2023, el 96% de los usuarios declaran que el uso de estos dispositivos les permiten escuchar y entender mejor el habla, lo que facilita la comunicación con su entorno. En cuanto al entorno laboral, un 96% de los trabajadores usuarios de audífonos manifiestan que éstos no son sólo útiles en el desempeño de su labor, sino que también incrementan la posibilidad de promocionarse y "de tener un mejor trabajo y salario". Otro dato que revela el informe es que el 32% de las personas con hipoacusia piensa que es el origen de depresiones o alteraciones del sueño (24%), mala visión (15%), tensión arterial alta (13%), problemas de espalda (11%), diabetes (8%) y también, demencia (8%).