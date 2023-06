En el año 2022, casi 220.000 valencianos utilizaron Airbnb para viajar dentro de España, mientras que más de 125.000 viajaron al extranjero. En total, los viajes de valencianos con Airbnb experimentaron un crecimiento del 35%. Estos datos reflejan la creciente popularidad de la plataforma en la región.

Una de las tendencias destacadas es el aumento en la demanda de habitaciones privadas. En España, las noches en habitaciones privadas aumentaron aproximadamente un 85% en 2022. Esta opción de alojamiento más asequible ha atraído a un gran número de huéspedes, ya que más del 80% de las estancias en habitaciones privadas en Europa costaron menos de 100 euros por noche, con una tarifa promedio de 50 euros por noche en España.

Además de ser asequible, alojarse en una habitación privada ofrece a los huéspedes la oportunidad de conectarse con los anfitriones locales y vivir la ciudad como un residente más. En el primer trimestre de 2023, el 75% de las estancias en habitaciones privadas en España recibieron la máxima calificación de cinco estrellas, lo que indica la calidad de estas experiencias de alojamiento.

En cuanto a los anfitriones en Valencia, se ha convertido en una opción económica y beneficiosa para muchos. El 35% de los anfitriones encuestados en la región afirmaron que los ingresos adicionales les han ayudado a llegar a fin de mes y más del 40% puede seguir viviendo en sus hogares gracias a esos ingresos. Además, la mayoría de los anfitriones en Valencia (casi el 80%) alquilan una sola vivienda en la plataforma, lo que demuestra que son ciudadanos comunes y corrientes que comparten su propio hogar o una segunda residencia.

En términos de ingresos, el anfitrión típico en España obtuvo cerca de 4.750 euros en 2022, equivalente a más de dos meses adicionales del sueldo promedio en el país. En el caso de los anfitriones en Valencia, los ingresos rondaron los 4.300 euros en el mismo período. Estos ingresos adicionales han sido utilizados por los anfitriones para cubrir necesidades básicas como alimentos y otros gastos, y han sido clave para que más del 40% de los anfitriones en Valencia puedan mantenerse en sus hogares.

Es importante destacar que la mayoría de los anfitriones en Valencia no se dedican a tiempo completo a esta actividad, ya que el 77% afirma que no es su ocupación principal. Además, el 52% de los anfitriones en la comunidad autónoma son mujeres. La edad media de los anfitriones en Valencia es de 48 años, lo que indica que personas de diversas edades y géneros encuentran en Airbnb una opción para obtener ingresos adicionales.

El impacto económico de los anfitriones en Airbnb no se limita solo a ellos mismos, sino que también beneficia a las comunidades locales. Casi el 90% de los anfitriones en Valencia han realizado recomendaciones sobre los negocios y lugares de interés en sus vecindarios. Además, más del 50% de los anfitriones en la región han recomendado a los huéspedes visitar lugares menos conocidos por los turistas.

Estas recomendaciones tienen un efecto significativo, ya que la mitad del dinero gastado por los huéspedes durante su estancia en España, excluyendo el alojamiento, se destina a la comunidad en la que se encuentra el anuncio. Esto demuestra el impacto positivo que tienen los anfitriones en la economía local y en el fomento del turismo de calidad.

Una experiencia rústica y personalizada

Carmen y su marido tienen una tienda de tatuajes en Valencia. También les gusta pasar tiempo en Andilla, un pueblecito de montaña situado a una hora en dirección noroeste. Allí les llamó la atención la puerta de un granero centenario abandonado.

Lo compraron y lo transformaron en una casita rústica pero totalmente equipada, manteniendo intacto su carácter (y las vigas del tejado). Carmen pensó que ser anfitriona podía ser una forma de expresar su pasión por la decoración, a la vez que generaba ingresos extra y conocía a gente nueva. La pareja también esperaba que los huéspedes se sintieran atraídos por los alrededores, con sus ríos, cascadas, puentes de madera y rutas de senderismo, incluida una que tiene sus raíces en una calzada medieval.

A los huéspedes les ha encantado su estancia en la tranquila casita, y destacan el buen gusto de Carmen para las reformas. "Uno a uno", dice un huésped, "cada detalle se trata... con gran pasión". También aprecian tener unos anfitriones tan atentos. "Carmen y su marido... se aseguraron de que me sintiera cómoda en todo momento", dice otra huésped, "¡y me ayudaron siempre que necesité algo! Incluso me quedé encerrada fuera, muy tonta, y encontraron la manera volver a entrar en la casa. Viajaba sola, lo que me ponía un poco nerviosa, pero hicieron de mi estancia una experiencia cómoda."

Una de las experiencias de acogida favoritas de Carmen es otro ejemplo de cómo hacer que un huésped se sienta seguro y especial. Una poetisa holandesa de 19 años nunca había viajado antes, pero reservó la casa en busca de inspiración. Carmen y su marido la recogieron en Valencia y la llevaron hasta el lugar, e incluso le dejaron una bicicleta para que pudiera explorar a fondo la zona. Como tantos otros, disfrutó de su estancia en esta casita especial en la montaña.