Parece una broma, pero no lo es. La infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó explotó a las pocas horas de que ella hiciera público que el empresario le había pedido matrimonio. Esta traición le costó a Onieva su relación con la marquesa de Griñón que, de manera contundente, decidió cortar de raíz no solo su compromiso, sino su relación sentimental.

No obstante, la pareja decidió a los pocos meses darse una segunda oportudidad, y todo iba viento en popa. O al menos lo parecía, y es que hoy mismo, a tan solo una semana de la boda, ha salido a la luz otra infidelidad de Íñigo Onieva hacia la hija de Isabel Preysler. Lo ha hecho público precisamente la joven con la que habría tenido el romance Onieva, en una exclusiva para EDATV.

Según cuenta la susodicha, agente de la Policía Nacional, ella y el empresario habrían estado juntos mientras Onieva y Falcó eran pareja, y que él incluso llegó a subirle al piso de la socialité para terminar allí la noche. Además, él le habría ocultado en todo momento su relación con Tamara.

Pese a esta noticia, que se dio a conocer ayer, Tamara Falcó se ha pronunciado en Instagram más enamorada y unida que nunca a Íñigo Onieva. La influencer ha subido una publicación en la que demuestra que la relación y la boda, que se celebra en a penas una semana, sigue en pie.

"Ya no nos queda más que una semana y un día para estar unidos para siempre a ojos de Dios mi Íñigo. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado y somos muy felices. Como me decías anoche, vamos a seguir bailando toda la vida y estoy deseando que esa vida empiece ya. Te quiero", ha escrito Falcó junto a una imagen en la que aparecen besándose apasionadamente durante uno de sus últimos viajes juntos. Onieva no ha tardado en contestar a esta declaración de amor: "Best team ever. Te quiero".