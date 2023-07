Raquel Reitx, la famosa influncer de las redes sociales que cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram visitó El podcast de Druni, con Bernardo Casp. Allí, la bilbaína habló de distintos temas acarca del mundo de las redes sociales y comentó algunas anécdotas personales, como las formas de ligar en redes, que de vez en cuando tiene como protagonistas a los futbolistas.

Durante la charla, Casp le preguntó si sus redes le habían ayudado en su vida romántica. En este sentido, la respuesta que dio Reitx fue de lo más reveladora: «Te habla mucha gente, te hablan muchos futbolistas…» reveló la joven que, además, aseguró haber detectado un patrón en la forma de ligar de estos deportistas

La estrategia de los futbolistas

Cuando el presentador le pidió que desvelara si se trataba de jugadores de Primera División, la influencer pasó a contar su teoría: «Creo que en los vestuarios tienen directamente pactado cómo hacerlo. Todos hacen lo mismo. Envían un ‘fueguito’, pero no reaccionan al storie, sino que lo envían. Si no les contestas, lo borran. Siempre lo mismo».

Bernardo quedó muy sorprendido por la ‘sencillez’ del método, asegurando que parecía muy poco elaborado.«Son futbolistas», dijo la infuencer entre risas, dando a entender que los jugadores piensan que, por el hecho de dedicarse a su profesión, van a recibir respuestas positivas. «Pero si lo hacen así es porque les estará funcionando», replicó Casp, algo con lo que Reitx estaba de acuerdo. A pesar de que reconoció haber interactuado con algunos futbolistas en las redes sociales, también dejó claro que nunca había tenido una cita con uno y que, en general, no le llamaban particularmente la atención.

«Yo nunca he sido de ligar por redes sociales. De hecho, con quien he estado, los he conocido antes en persona que en redes. No se me da muy bien. Además, me cuesta contestar en WhatsApp, cómo no me va a costar responder a mensajes directos», finalizó la influencer, cuyas palabras están dando mucho juego en las redes sociales, pues son habituales los mensajes de futbolistas a celebridades de Internet.