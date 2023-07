La Velada del Año 3 de Ibai Llanos ha sido uno de los eventos más exitosos de Twitch, rompiendo el récord de espectadores en toda la historia de la plataforma, pero a su vez, ha sido uno de los más costosos.

En el evento hubo un total de cinco combates que enfrentaban a iconos de intenet como youtubers, streamers, tiktokers o incluso algún cantante. A lo largo de la velada pelearon Ampeter vs Abraham Mateo; Samy Rivers vs Marina Rivers; Luzu vs Fernanfloo; Misho vs Shelao y Germán Garmendia vs Coscu.

Estos reconocidos creadores de contenido, además de ganar repercusión por participar en un evento de tal dimensión, también percibieron una cantidad indecente de dinero.

Cifras astronómicas

El streamer español número uno reconoció que había duplicado e incluso triplicado presupuesto en comparación con la segunda edición, pero no quiso revelar más detalles sobre las cifras concretas.

No obstante, en el pódcast de Laura Fa y Lorena Vázquez, Mamarazzis, han revelado cuál ha sido el sueldo que han percibido los streamers boxeadores y también los cantantes.

Según han revelado las periodistas, cada participante que tuvo que subirse al ring cobró 100.000 euros. Una cifra mucho más alta de lo que los internautas se esperaban.

Después de que el año pasado Llanos ofreciera a los boxeadores a que recaudasen su sueldo a través de patrocinadores y uno de los streamers se quejara de haberlo hecho todo "gratis", esta vez se ha establecido un sueldo por contrato.

Esto era algo desconocido para todos, incluso Abraham Mateo, cuando le ofrecieron sustituir a Papi Gavi pensaba que iba a pelear gratis.

En el podcast también desvelan que los artistas invitados cobraron hasta 300.000 euros por sus actuaciones, exceptuando a Estopa y Rosario Flores que cobraron menos. Todos los cantantes que aparecieron por sorpresa después en el evento, como Eladio Carrion, lo hicieron gratis.

"Nos dicen que es una maravilla trabajar con Ibai Llanos y con su empresa llena de gente joven", han comentado también, hablando su trayectoria: "Está todo el mundo encantado de trabajar con él", comentan las Mamarazzis.