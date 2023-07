En España cada vez se casa y se divorcia menos gente. Y, aunque son más sonadas las separaciones conflictivas, el 80% son de mutuo acuerdo. En este escenario, se ha doblado el número de rupturas en las que los dos padres obtienen la custodia compartida de los hijos. En 2022, se otorgó en casi la mitad de los divorcios, el 45,5%, solo cinco puntos menos que las custodias otorgadas solo a la madre (el 50,6%). En 2013, la modalidad compartida apenas estaba presente en el 17,9% de las separaciones.

Estas son las principales novedades que contiene la Estadística de nulidades, separaciones y divorcios que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves. El informe indica que en el año 2022 se produjeron 84.551 rupturas matrimoniales, un 6,7% menos que en 2021. Los divorcios vuelven, así, a la tendencia descendente que se inició en 2017 y solo se vio interrumpida en 2021, debido a que en el primer año de pandemia muchas parejas no pudieron separarse por las restricciones y al año siguiente se produjo un efecto rebote.

Los divorcios representan el 96,2% del total, las separaciones el 3,8%, y las nulidades -invalidación del matrimonio-, menos del 0,1%.

La tendencia a la baja se corresponde con el descenso del número de matrimonios. El dato no aparece en la estadística del INE publicada este jueves pero informes del organismo anteriores indican que cada vez menos parejas sellan su unión ante un juez o la Iglesia y, por eso, cada vez hay menos divorcios.

Las custodias

De nuevo, en 2022 el 80% de las separaciones fueron de mutuo acuerdo. El 61,2% por sentencia, el 25,9% por decreto y el 12,9% por escritura pública. El 45,5% de los matrimonios rotos no tenían hijos menores o mayores dependientes económicamente. En el resto, sí y el 50,6% de las custodias de los hijos fueron otorgadas a la madre, el 45,5% a ambos progenitores, el 3,5% al padre y el 0,4% a otras instituciones o familiares.

El número de custodias compartidas ha aumentado desde el 17,9% de 2013 al 45,5% de 2022, solo cinco puntos menos de las custodias otorgadas solo a la madre, debido a que las legislaciones autonómicas han ido incorporando este modelo como el más deseable, porque implica a los dos progenitores en el cuidado de los hijos. El cambio de tendencia va en línea con los avances de las mujeres en el ámbito laboral y doméstico, donde han luchado para desligarse del rol tradicional de cuidadoras en exclusiva.

No obstante, la custodia compartida no es la mejor opción en aquellas rupturas conflictivas o donde el juzgado estima que, por las circunstancias de uno u otro progenitor o de los hijos, no es lo mejor para el bien superior del menor.

La estadística indica además que en el 55,3% de los divorcios se asignó una pensión alimenticia. En el 57,5% de los casos el pago correspondió al padre, el 3,9% a la madre y en el 38,6% a ambos.

La edad

Respecto a la presentación de la demanda, el 70,3% fueron presentadas por ambos cónyuges, el 19,3% por la esposa y el 10,4% por el esposo. Y, de media, las rupturas llegaron 16,5 años después de la celebración del matrimonio, un número similar al del año anterior.

El 32,4% de los divorcios se produjeron después de 20 años de matrimonio o más, y el 20,7% entre cinco y nueve años, el 16,9% entre 10 y 14 años, el 15,6% entre 15 y 19 años, el 11,9% entre dos y cuatro años y el 2,5% en menos de dos años.

La mayoría de las rupturas tiene lugar entre los 40 y los 49 años, tanto en hombres como en mujeres. Y destaca también que en torno al 9% de las personas se casan tras un divorcio previo y el 0,4% después de enviudar.

Por último, el 2,2% de los divorcios fueron entre personas del mismo sexo. De ellos, 927 fueron de hombres y 822 de mujeres.