¿Los asesinos se pueden reinsertar en la sociedad?

¿Qué le lleva al ser humano a cometer atrocidades? Atrocidades que conllevan aciagos. Pensamientos o impulsos provocados por el "Ello", como lo llamaría Sigmund Freud, que generan consecuencias más que fatídicas, no sólo para las víctimas y familiares sino también para todo una población, al ocasionar miedo y desgracia. Y no, no se puede retroceder al pasado, pues no existen cuevas que lleven a tiempos pretéritos ni futuros. No se vive en Winden (Alemania), la ciudad ficticia de Dark. Vivimos en España. En la tierra. En la más imperfecta realidad.

Tras salir a la luz un suceso funesto, se produce esta clase de preguntas. Este tipo de temas originan curiosidad, pues es incomprensible que personas de nuestras mismas características puedan llegar a cometer este tipo de actos tan violentos. Pero la ciencia siempre tiene una explicación, o casi. Si buscamos por Internet la palabra "asesinato", no es extraño que hayan resultados colosales. Las dudas sobre por qué acontecen crímenes provoca la curiosidad de buscar información de esta índole. Pese a que en series, informativos o novelas muestren la criminología así como la figura de un criminólogo, la imagen no encaja o no corresponde exactamente a la realidad. Paz Velasco de la Fuente, abogada, criminóloga y autora de Criminal-mente: la criminología como ciencia explica que los criminólogos se encargan de desvelar la razón por la cual el ser humano mata. No asisten a la escena del crimen ni recogen muestras, sino que estudian a las víctimas, el delito cometido y al propio delincuente y se encargan de proponer medidas de control social. Durante el Paleolítico, ya existía la violencia. Según los descubrimientos, pudo producirse el primer asesinato de la historia en aquella época, pues se dice que hubo un enfrentamiento entre dos Homo Sapiens. Pero, ¿la razón? Las razones por las que un ser humano, ya sea hombre, mujer o incluso niño, son múltiples. Si se habla de razones utilitarias: podría ser por lucro, por beneficio económico, por posición social… O bien por razones emocionales: la ira, los celos, la venganza o la pasión. "Habitualmente los varones siguen el binomio poder-control o sexo-sadismo sobre la victima. En el caso de las mujeres, normalmente suele ser por lucro, para obtener algo en su propio beneficio o bien por emociones", indica Velasco. Es de pura relevancia distinguir entre un asesino esporádico y un psicópata, según Paz Velasco. Se consideran psicópatas a aquellos asesinos especialmente crueles. Dichos sujetos prescinden de una gran parte de emociones, como la empatía, por lo que la experta advierte de que las emociones "no se pueden enseñar". Estos sujetos no son recuperables, de manera que es habitual que, tras volver a la calle, "reincidan". Es decir, no son sujetos reinsertables, según la criminóloga.