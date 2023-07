Con el verano, muchos son los que están pensando cómo adelgazar o ya se han puesto a ello. Muchas veces la clave para perder peso no es tanto lo que comes sino la cantidad que ingieres de ese alimento. Los nutricionistas aseguran que todos los alimentos que son naturales, es decir, que no han sido procesados, son beneficiosos para tu salud.

Uno de los nutricionistas más seguidos en redes sociales (“Mundo en forma” en Instagram) ponía un ejemplo muy gráfico hace apenas unos días. El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es uno de los mejores productos que puedes consumir por sus propiedades nutritivas, pero debes hacerlo de forma controlada. Cuatro cucharadas al día, por ejemplo, te aportarán 360 calorías. La clave para perder peso es asegurarse de que las calorías que consumes sean bien aprovechadas. Optar por un desayuno rico y nutritivo en lugar de alimentos dulces y altos en calorías, pero con poco valor nutricional será mucho más beneficioso. De esta manera, tendrás menos hambre y evitarás el "picoteo" de media mañana. Déficit calórico Perder peso no es una tarea complicada si se aborda de la manera correcta. Los nutricionistas enfatizan que lo más importante es crear un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que se ingieren. No existen secretos ni dietas milagro que funcionen, lo esencial es tener en cuenta el balance calórico diario. Los regímenes estrictos, como los promovidos por muchas grandes cadenas, pueden conducir al temido "efecto rebote", donde se recuperan los kilos perdidos rápidamente. Algunas claves Una clave importante es optar siempre por alimentos naturales, sin procesar, que no contengan grasas innecesarias ni calorías difíciles de quemar. También es fundamental evitar el alcohol y bebidas azucaradas que no aportan valor nutricional al cuerpo. Además, incorporar más actividad física en la rutina diaria es fundamental. Se pueden cambiar hábitos, como irse a dormir un poco antes para madrugar y caminar antes del trabajo, dar paseos después de las comidas y subir más escaleras. Estos son los trucos reales para adelgazar de manera saludable y sostenible. Cualquier otro enfoque que prometa resultados rápidos y extremos puede tener efectos negativos en la salud y no conducir a resultados duraderos.