La madre de Almudena Cid, Mina Tostado, ha dejado un comunicado en redes sociales tras la que se ha liado con la nueva paternidad de Christian Gálvez junto a Patricia Pardo. Sorprendió la notica de que el presentador iba a ser padre junto a la periodista y que llevaban un año casados, pero lo que más nos interesaba a todas era saber qué opinaba Almudena al respecto... ¡Y ahora se posiciona su madre!

La ruptura de Christian Gálvez con Almudena Cid fue algo que impactó a la ciudadanía entera, pero ahora lo fuerte ha sido que nos hemos enterado que se casó con Patricia Pardo tan solo ocho meses después de la ruptura. ¡Muy fuerte! Y ahora están esperando un hijo juntos... A todo esto, Almudena había hablado recientemente en el podcast de Álex Fidalgo sobre 'Cómo superar una ruptura'. ¡Qué oportuno!

"Crees que en el destrozo se va todo. Todo tu ser, toda tu valía, que nadie te va a querer, que no vas a ser actriz, que no te va a llamar nadie… No me veía, porque pensé que no había futuro", dijo. Pues bien, hablando de querer, ya tenemos a su madre, que ha dejado un mensaje muy emotivo en redes sociales para su hija: "Libre te quiero", se titula.

"Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera", así ha sido el texto que ha compartido.

Por qué Almudena Cid no quería hijos con Christian Gálvez

La presión había podido con Almudena Cid en lo que a la maternidad junto a Christian Gálvez se refiere. Así ya había hecho alguna declaración sobre lo mucho que le agobiaba su entorno y la sociedad con el tema de tener hijos.

"He tenido una época muy difícil con este tema porque Christian lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas", comentó. "Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera decía que cuándo tendría hijos", confiesa agobiada.

"Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo. Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal", ha comentado. Si es que la maternidad no es una cosa que se tome a la ligera... Aun así, la exgimnasta ya se muestra algo más abierta con el tema porque se ve más preparada.