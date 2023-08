Se utiliza la palabra "vacaciones" para hacer referencia al periodo de descanso laboral, pero este término no hace justicia a las mujeres que generalmente desconocen lo que realmente significa el descanso. En muchas ocasiones, este periodo en el que el objetivo es salir de la rutina, se convierte en una carga extra. Tareas como las de organizar la maleta, decidir dónde se van a alojar los niños, o planificar las salidas y las comidas fuera se convierten en un peso extra para muchas mujeres. A esto se le conoce como carga mental invisible. ¿Es esto causa del machismo? Mané López Rey, profesora de Sociología del Género en la Facultad de Educación de Badajoz, una asignatura que solo se imparte en la Universidad de Extremadura (UEx), analiza esta problemática con el fin de dar respuesta a esta pregunta.

"La sociedad a nivel mundial, es patriarcal y eso significa machista. No hay ni un solo país en el mundo en el que la responsabilidad doméstica no recaiga sobre las mujeres. Pero, ¿qué significa el machismo? Machismo es esa creencia por parte de los varones de superioridad ante las mujeres, y claro que hemos avanzado mucho en esto, pero todavía esa educación que hemos recibido desde hace siglos sigue haciéndose notar. Sobre todo en las clases sociales más desfavorecidas o en determinadas etnias, los varones siguen creyéndose mucho más superiores a las mujeres y esto implica que sea a ellas a las que les toque el trabajo más menospreciado, el doméstico, que no está remunerado", explica.

La carga mental es una expresión que utilizan muchos sociólogos para hablar de todo ese trabajo de pensar en la planificación familiar, los cuidados de la casa, las comidas, las compras, etc. Durante las vacaciones, las mujeres suelen estar más preocupadas del disfrute general del grupo, mientras que los hombres generalmente piensan más en el bienestar propio. Ellas mayoritariamente aprovechan las vacaciones para dedicarle más tiempo a las tareas de la casa; y ellos para darle espacio al ocio. "Las mujeres y los hombres disfrutan del tiempo de manera diferente. Los hombres leen más, hacen más deporte, aunque en realidad, los hábitos cada vez están más acercados", señala López.

Las diferencias

Las diferencias que existen hoy en día se producen debido a que las mujeres tienen "menos tiempo de disfrute personal porque fuera del trabajo dedican más tiempo al cuidado doméstico", apunta la profesora. López subraya que esto es conocido como "doble jornada laboral".

La responsabilidad de las mujeres no implica solamente una carga mental, sino que también es física. "Los datos reflejan que las mujeres sufren más problemas de espalda o varices, por ejemplo", dice López con preocupación.

Hay que prestarle especial atención a los problemas de salud mental que está suponiendo para las mujeres el no poderse desprender de una mochila llena de responsabilidades. El Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra que el 7,6% de las mujeres padecen depresión frente al 3,6% de los hombres. El 8,74% de las mujeres tienen diagnosticada ansiedad crónica frente al 3,94% de los hombres. Y para terminar con los datos, el 11,08% de las mujeres sufre dolores de cabeza frecuentes, un dato muy superior al 4,01% de los hombres. "Son síntomas del patriarcado, símbolo de machismo", asegura la profesora de la Uex.

Para cambiar la sociedad López cree que es esencial la educación. "En los colectivos con mayor educación y formación, los varones distribuyen el tiempo del mismo modo que la mujer. Sin ir más lejos, yo imparto una asignatura de la que estamos muy orgullosos en Extremadura, Sociología del Género, en la que formo a futuros maestros para que la educación que ya está implementándose, sea igualitaria", apunta con orgullo.

Se habla de la carga mental en las relaciones heterosexuales. Al preguntar a Mané López por esta cuestión, la socióloga cree que "las relaciones homosexuales tanto femeninas como masculinas son más igualitarias".

A medida que la población adquiera más educación igualitaria, estos roles patriarcales podrían ir cambiando y con ello, las mujeres dejarían de hacer malabarismos para atender a toda la unidad familiar. "Si algo tengo claro es que este cambio se hará gracias a la lucha feminista", asegura la profesora.