Todos conocemos marcas de productos específicos que sirven para limpiar la vitrocerámica, pero si no estamos dispuestos a pagar su precio, no disponemos de ellos o no quedamos convencidos con el resultado que ofrecen, a continuación conoceremos cómo limpiar esta delicada superficie sin apenas esfuerzo y con un producto de limpieza que solemos tener en casa. Hablamos del vinagre de limpieza.