Tras el final de Sálvame, que dijo adiós a sus espectadores después de catorce años de emisión, sus colaboradores buscan nuevas formas de ganarse la vida. Este es el caso de Belén Esteban, que aunque ya se ha confirmado para el proyecto que continuará en Netflix, ha sorprendido a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales: "Toca la bocina".

Belén Esteban se dio a conocer públicamente tras su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en TV.

La Esteban comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. Peor no sería hasta 2002 cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009.

Desde 2009 abandonó a Ana Rosa Quintana para estar con Jorge Javier Vázquez en Sálvame. También ese año dio las campanadas de Telecinco con el mismo Jorge Javier Vázquez. Y uno de sus hitos fue la entrada en el reality Gran Hermano Vip, en enero de 2015, que acabó siendo la ganadora de esa edición.

Su nueva aventura

Aunque 'Sálvame', el programa que ella considera el más importante de su vida, ha llegado a su fin, Belén Esteban tiene muy claro que quiere seguir trabajando en el mundo de la televisión como ha hecho durante los últimos veinte años. Así, la ganadora de 'GH VIP' le ha confesado a Carlota Corredera en su podcast 'Superlativas' que su sueño es que le ofrezcan un contrato para presentar un programa al otro lado del charco.

A la de Paracuellos del Jarama le encantaría dar el salto de ser colaboradora a ser la conductora de su propio programa y sueña con que ese nuevo formato se desarrolle en Estados Unidos o en Latinoamérica. Es más, ya tiene claro por qué mote le gustaría que la llamaran a partir de ahora y no tiene nada que ver con el archiconocido 'princesa del pueblo', con el que empezó a ser conocida en los albores de 'Sálvame' hace ya catorce años.

"Si me ofrecen un programa en Latinoamérica me quedo y me quito el nombre de Belén Esteban, quiero me llamen 'La Patrona', lo digo en serio, pero mi familia se ríe", ha explicado la madrileña ante la atónita mirada de Carlota Corredera y los otros dos invitados al podcast, David Valldeperas y Raúl Prieto, que le preguntaban por qué había escogido ese nuevo mote: "Porque la patrona es la jefa".