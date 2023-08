La Guardia Civil ha abierto varias líneas de investigación para localizar a las personas que pudieron provocar el incendio declarado el pasado martes en la Corona Forestal de Tenerife y que se propaga sin control por las vertientes norte y sur de la Isla. Un equipo de la Policía Judicial de este cuerpo de seguridad encargado de las pesquisas trabaja con la hipótesis de que el fuego fue provocado. Los principales indicios son dos: el incendio se iniciaría con varios focos en una zona cercana al mirador de Chivisaya, en los altos de Arafo, y que es donde precisamente se han producido otros conatos este verano, el más importante el pasado 15 de julio.

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, admitió ayer la apertura de estas líneas de investigación, tal y como se lo comunicaron los mandos de la Guardia Civil. De hecho, los agentes ya han tomado declaraciones a vecinos de la zona donde se originaron las llamas, cerca del mencionado mirador de Chivisaya, al que se accede por la carretera de Los Loros.

Clavijo también reveló que se ha abierto un expediente administrativo y otro penal a tres personas que fueron localizadas después de saltarse el precinto de seguridad tratando de realizar maniobras de extinción sin permiso en Las Laguneras. «Estas tres personas burlaron los precintos de seguridad sin ninguna autorización. Han sido identificados y su conducta tendrá el correspondiente castigo. Es un hecho aislado pero reprobable», detalló el mandatario del Ejecutivo canario en rueda de prensa.

También se refirió a esta investigación el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, durante su visita ayer al incendio que arrasa la Corona Forestal de Tenerife acompañado por otro ministro, el responsable en funciones de Turismo, el tinerfeño Héctor Gómez, y el presidente de Canarias. Grande-Marlaska afirmó que la Guardia Civil está trabajando «desde el minuto uno» en conocer las causas del incendio, al tiempo que apuntó que ahora mismo «lo importante» es luchar contra las llamas y que, en este sentido, el Gobierno de España está poniendo «todos los medios necesarios y precisos» a disposición de Canarias.

«El Seprona y la Guardia Civil están trabajando desde el minuto uno en la valoración de cuál pudo ser el foco principal, las razones, la causa... Pero ahora todos los medios estamos especialmente ocupados y preocupados en luchar contra el fuego y proteger a los ciudadanos, sus propiedades y el patrimonio natural», detalló el ministro tras reunirse junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con los máximos responsables de las unidades que están combatiendo el incendio forestal en el Puesto de Mando Avanzado de Arafo.

Marlaska ha hecho especial hincapié en la coordinación y la cooperación entre el Estado, la Comunidad Autónoma, el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos. «Esperemos -que en la próximas horas las condiciones del tiempo mejoren aunque hay previsión de más de 34 grados y baja humedad. Están establecidas las zonas donde hay que atacar el incendio y las zonas en las que hay que hacer labores de defensa», matizó. También insistió en que se trabaja con la convicción de que «tenemos todos los medios materiales necesarios». «Nos podemos sentir razonablemente seguros y esperemos que en los próximos días podamos tener el incendio controlado y que el tiempo acompañe», dijo.

Por su parte, Fernando Clavijo quiso agradecer la estrecha colaboración con el Gobierno de España. «Es un incendio en el que hemos contado con muchos medios aéreos, con la UME, pero han sido las circunstancias meteorológicas las que han impedido que en ocasiones no se pudiera atracar por aire o por tierra». Con todo, el presidente canario observó que lo importante es que las llamas no han provocado la pérdida de vidas y que los daños materiales no van por el momento más allá de algún cuarto de aperos.

Dos ministros se han desplazado a Tenerife para seguir el operativo contra el incendio. Se trata del responsable en funciones de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Turismo, el tinerfeño Héctor Gómez, que aparecen en la imagen ayer en el centro de control de Arafo junto con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el mandatario canario, Fernando Clavijo.