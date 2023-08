En España hay una tendencia bastante extendida que advierte de cosas negativas que están por llegar a nuestra sociedad de forma constante. Sin embargo, un grupo de 28 expertos coordinados por el asesor estratégico Francisco Abad, han predicho que España va a sufrir una transformación a mejor en los próximos 15 años, tal y como comentan en 'Dentro de 15 años', el libro que han publicado. La predicción parte de la premisa de que los problemas que nos preocupan tienen una solución relativamente sencilla, aunque todo dependerá de la forma en que nuestro país se adapte a las tecnologías y busque la forma adecuada de gestionarlas.

Los autores de este libro aseguran que las tres tendencias más probables en 2030 serán que "la ciudadanía reaccionará para erradicar las actuaciones políticas, económicas y sociales que ahora nos indignan", que "el envejecimiento de la población transformará la sociedad" y que "seremos más activos en iniciativas que contribuyan a un futuro mejor". Y partiendo de estas tres premisas, hablan de los tres bloques que vivirán esa gran transformación.

Aunque hay voces que advierten que el 47% de los empleos actuales están en riesgo de desaparecer por los avances tecnológicos, estos expertos aseguran que muchos otros nuevos surgirán. "El trabajo será mucho más colaborativo, se desarrollará más en equipo, y seremos más conscientes de lo común. Trabajaremos menos tiempo, solo las dos terceras partes de lo que hacemos ahora, pero no estaremos desocupados, porque dedicaremos parte del día a actividades no remuneradas que nos interesan", apuntan en el libro. También señalan que "no vamos a estar en el mismo trabajo todo el día y tendremos que reinventarnos. Nos convertiremos en emprendedores que ofrecemos nuestras ideas y nuestros servicios a las grandes empresas, que serán pocas y más globales aún".

Envejecimiento

Una mayor población, unida a una esperanza de vida cada vez más larga, producirá problemas relacionados con la atención a personas de edad avanzada. Por ello, los expertos apuntan a que "viviremos más y mejor, probablemente hasta 120 años. Vamos a necesitar servicios universales a precios asequibles, como la teleasistencia o la telemedicina porque, al ser muchos, el sistema de bienestar no va a poder cubrirlo y menos con las fórmulas tradicionales". En otro aspecto, también predicen que "nos reinventaremos en lo colectivo. Por ejemplo, veremos comunidades mayores que habrá contratados servicios comunes".

Bienestar

El tercer gran cambio se producirá en el estado de bienestar. Nos centraremos más en nosotros mismos, pero de otra manera. La seguridad, el respeto, la armonía con la naturaleza, la ampliación de la conciencia o vivir mejor con menos serán los pilares básicos de nuestro bienestar en la próxima década, según este grupo de expertos. Las nuevas formas de socializar provocarán una cambio en la personalidad a nivel global: "Hasta ahora hemos sido modelos de personas que teníamos las raíces dentro; a lo mejor ahora debemos tener más hojas hacia fuera", apuntan en el libro.

Finalmente, Francisco Abad pide que dejemos nuestro pesimismo sobre el futuro a un lado y que no nos dejemos arrastrar por la negatividad: "Hay que ser optimistas. No nos quejemos, que no estamos tan mal, y la mejor prueba es que muy pocos se quieren ir de aquí. Por mal que estemos, nadie quiere hacer la maleta", asegura poniéndose metafórico.