Los médicos tranquilizan: la vacuna de Hipra sigue siendo efectiva pese a no estar adaptada a nuevas variantes de covid

La vacuna catalana contra el covid, Hipra, es efectiva y válida contra el SARS-CoV-2, pese a no estar actualizada contra las subvariantes de ómicron (XBB), mayoritaria desde hace un año y medio. Es el mensaje de calma que lanzan los médicos y científicos consultados por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, a las puertas de la campaña de vacunación contra el coronavirus. España compró 3,2 millones de dosis de Hipra por 31 millones de euros.

Fármacos como los de Pfizer, Moderna y Novavax tendrán listas ya este otoño vacunas de tercera generación esto es, adaptadas a ómicron. De hecho, la Unión Europea ya ha autorizado la vacuna de Pfizer adaptada contra la variante Ómicron XBB.1.5.

Sin embargo, Hipra, aprobada el marzo pasado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), tres años después de estallar la pandemia, también es válida y sí genera "anticuerpos" y "respuesta celular" ante el covid-19, "igual que las otras vacunas", como defiende el investigador de IrsiCaixa Julià Blanco, que colabora con Hipra en los ensayos clínicos.

Es más, un artículo publicado este mismo viernes en la 'Revista Española de Quimioterapia' defiende que la vacuna no modificada de Hipra induce una amplia respuesta de anticuerpos frente a las variantes emergentes, incluyendo la subvariante XBB.1.5, para proteger frente a la enfermedad grave.

"Hipra está basada en variantes más antiguas [alfa y beta, las primeras]. Es una cuestión tecnológica. Está hecha de proteína recombinante adyuvada, mientras que Pfizer y Moderna son de RNA mensajero, una tecnología más ágil para adaptar las vacunas a las nuevas variantes", explica Blanco.

Dice lo mismo Beatriz Mothe, médica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, en Badalona) e investigadora de IrsiCaixa que también ha participado en los ensayos clínicos de Hipra. "La proteína que expresa la vacuna de Hipra no es la XBB, pero sabemos que, con la estructura actual, sí ofrece neutralización con respecto a ómicron y previene de enfermedad grave. No es un mal producto, ni mucho menos. Pero si vas a lo estricto, efectivamente no está adaptada a las últimas variantes", señala Mothe.

La farmacéutica Hipra, con sede en Amer (Girona), comenzará en otoño el ensayo clínico y los médicos consultados por este diario calculan que estará disponible en "enero o febrero", por lo que no llegará al comienzo de esta temporada. "Quizás en febrero ya hay otra variante. Pero esto nos va a pasar siempre: las vacunas van un poco por detrás de lo que está pasando en tiempo real. Cuando adaptas una vacuna lo haces con la versión de ese momento", explica Mothe.

Respuesta inmunitaria

Tanto la EMA como el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) hicieron en junio un comunicado en el que recomendaban la adaptación de la composición de las vacunas del covid que se usen este otoño a las subvariantes de ómicron circulantes. Pero también avalan otras formulaciones que consiguieran una respuesta inmunitaria contra esta variante, "y ahí es donde entrarían Hipra y Sanofi", como señala Fernando Moraga-Llop, portavoz de la Asociación Española de Vacunología (AEV).

"Las vacunas prioritarias, las que están recomendadas, son las adaptadas o modificadas. Pero si Hipra y Sanofi presentan datos de su respuesta inmunitaria podrían utilizarse también en esta campaña. Los laboratorios dicen que tienen esos datos, pero Hipra y Sanofi aún no los han presentado", señala Moraga-Llop. Fuentes de Hipra se limitan a decir que su vacuna "actualmente genera respuesta inmunológica contra las nuevas variantes XBB" y evitan decir cuándo presentarán esos datos.

De momento solo hay una vacuna adaptada a las subvariantes de ómicron, la de Pfizer, aunque se espera que pronto estén listas también las de Moderna y Novavax. Moraga-Llop insiste en la necesidad de utilizar todas las vacunas que muestren eficacia y de seguir vacunando: el covid-19 aumentó un 70% en la atención primaria de toda España en la última semana de agosto. La venta de antígenos también ha crecido en las farmacias. "Además, el covid no tiene una estacionalidad, como tiene la gripe, porque crece durante todo el año", apunta este vacunólogo.

La OMS no la descarta

Como resalta Blanco, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda usar vacunas adaptadas, "en ningún caso descarta las vacunas anteriores". "La vacuna de Hipra aumenta el nivel de anticuerpos, pero probablemente su capacidad de neutralizar las variantes actuales sea más baja", cuenta. También la vacuna de Pfizer, la de última generación, está basada en una variante "que ya no circula", la XBB.1.5. "Ahora tenemos otros derivados, como la XBB.1.16, la eris (EG.5.1) y la pirola (BA.2.86). Esta última es la que más nos preocupa porque es la que puede marcar la diferencia, pero aún es muy pronto para saber qué pasará y de momento hay muy pocas secuencias en el mundo", dice. La Conselleria de Salut encontró muestras de pirola en aguas residuales de Catalunya hace dos semanas, pero no en pruebas clínicas.

"Los virus evolucionan siempre a nuevas variantes. Esto nos pasa cada año con la gripe: intentamos acercarnos a la variante que esté circulando, pero puede pasar que el virus dé un salto y la vacuna ya no funcione tan bien", explica Mothe. Sin embargo, cada año se vacunan personas de gripe y el fármaco demuestra cada año su efectividad. "Ahora ómicron lleva mucho tiempo estancada. Se habla de pirola, que parece que no arrancará pero puede ser que sus descendientes sí lo hagan. Y entonces podría pasar que todas las vacunas adaptadas a XBB no cubran ya la nueva variante", concluye esta investigadora.