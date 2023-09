Ahorrar significativas cantidades durante el año en tus gastos fijos parece todo un obstáculo. No obstante, si eliges correctamente y tienes en cuenta ciertos trucos, lo conseguirás. Entre los gastos anuales, los seguros son quienes más se prestan a ser rebajados, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Es por ello por lo que podrás "reducir al mínimo" la prima del seguro del hogar "sin perder coberturas que te interesan".

La OCU ofrece 10 consejos que te permitirán abaratar la prima del seguro del hogar y que están pensados "para poner en práctica durante toda la vida del producto", desde los inicios (cuando se establece el contrato) hasta, incluso, el momento de renovarlo.

Cinco maneras de abaratar el seguro del hogar

Elige bien el seguro y págalo de golpe

En primer lugar, hay que percatarse de la buena relación calidad / precio que ofrece un determinado seguro. Muchas veces las diferencias de precio no suelen estar justificadas por una mejor cobertura.

"Para el mismo piso, elegir una Compra Maestra puede fácilmente suponer un ahorro de 150 euros al año. Con el seguro del coche podrías ahorrar una cantidad similar. y también si tienes un seguro de salud familiar (mil euros por lo bajo). El ahorro anual derivado de una buena elección inicial puede ser en demasía turgente.

Indaga. Decide. Contrata. Y, sobre todo, paga la anualidad de una vez, pues fraccionar el coste suele conllevar una subida significativa respecto al precio inicial.

Investiga durante dos meses antes de la renovación

No dependas siempre de un mismo producto. Indaga más allá del propio. Antes de cada renovación, consulta el comparador para descubrir qué productos pueden ser más interesantes. Puede que apliquen descuentos a los nuevos clientes. Puede que tu misma compañía también lo haga y busques serle fiel, por lo que deberías intentar que te hagan una rebaja.

En caso de preferir la opción del cambio, asegúrate de cumplir los plazos. De no avisar con la sufiente antelación, podrán aplicar la prórroga automática y reclamar la prima anual completa.

Comunica las mejoras que aporten seguridad a tu hogar

La compañía te facilitará un cuestionario con aterioridad al contrato, lo cual buscará determinarr el riesgo que asumirá y fijará una prima mayor cuanto mayor sea dicho riesgo.

"Si haces mejoras que disminuyen el riesgo, es decir, que hacen menos probables los siniestros y afectan a elementos por los que fuiste preguntado al contratar, comunícaselo a la compañía, para que te abaraten la prima en la siguiente anualidad", tal y como afirma la organización.

Según los estudios de la OCU, los elementos que más pueden proporcionar una rebaja son "los que reducen el riesgo de robo", como puertas blindadas, alarmas, etc.

Tener todo en la misma compañía puede ser un error

Puede que tu compañía te tiente con rebajas para asegurar que cuentes con ella para todo.Así, establecerá todos tus seguros, tales sean como el del vehículo, el de salud o el de decesos, además del seguro del hogar. Suele salir a un coste inferior optar por la elección para cada rama la póliza con la mejor relación calidad / precio.

Suprime coberturas innecesarias

Ciertas coberturas son opcionales y podrías eliminarlas recortando un poco la prima. Un claro ejemplo: Si no tienes objetos valiosos, no requieres de garantía para ellos, por lo que no lo tendrías que pagar.