"Vivo en un cuarto piso junto al río. Estaba en la cama leyendo antes de dormir y sentí un movimiento no fuerte pero constante, largo, unos 10 segundos. La cama temblaba claramente. En mi casa no se suele escuchar ni un ruido de la calle ni pasan camiones, así que pensé rápidamente que era sísmico. Enseguida me fui a Twitter y vi que más personas de Sevilla y otras provincias lo habían sentido también". Ángela Cañal vive en el centro de la Sevilla y notó con claridad el temblor. Alrededor de las doce de la noche del viernes decenas de andaluces comenzaron a preguntarse en las redes sociales qué había sido esa sacudida del suelo bajo sus pies. Desde distintos puntos de Andalucía, muchos en la costa, el terremoto en Marruecos, el más grave en un siglo, sacudió con claridad, aunque sin daños personales ni materiales, hasta cinco provincias andaluzas.

Según informó el teléfono de Emergencias 112 coordinó más de una veintena de llamadas procedentes de distintos municipios andaluces que han informado de que habían sentido un movimiento sísmico, que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) atribuyó al terremoto de magnitud 6,8 registrado esta medianoche en Marruecos. El peor terremoto en un siglo y que ha dejado hasta el momento 632 muertos y 300 heridos. Un terremoto deja al menos 632 muertos en Marruecos Las llamadas al 112 comenzaron a las 00,14 horas desde Huelva, Sevilla, Jaén, Córdoba y Málaga. Concretamente los avisos se han recibido desde los municipios de Huelva, Punta Umbría, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Bollullos par del Condado, Sevilla, Dos Hermanas, Camas, Jaén, Málaga, Marbella, Córdoba y Lucena, sin que haya constancia de daños personales ni materiales. Usuarios de las cuentas oficiales de Emergencias 112 Andalucía ha indicado que el temblor también ha sido sentido en puntos de la costa andaluza. No hay riesgo de tsunami Emergencias 112 llamó a la calma ante una de las preguntas más repetidas en las consultas al servicio. "¿Qué probabilidad de que halla otro terremoto y pueda provocar un tsunami? Todos los que estamos en la costa estamos preocupados. Por favor den más información si pueden. Muchas gracias". Ante varias cuestiones sobre la posibilidad de que el terremoto de Marruecos ocasinara un maremoto, la respuesta de Emergencias 112 fue firme: "En este momento no hay ningún tipo de alerta por tsunami. Saludos". Precisamente la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de junio un plan de emergencias ante tsunamis en la costa andaluza que implementa las actuaciones en distintos puntos ante un maremoto tras dos años de estudios. Españoles en Marruecos: "No sabíamos si se había estrellado un avión...empezó la policía a gritar y todos a correr" Según ha informado el IGN a Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, la magnitud del terremoto registrado a las 00,11 horas ha sido de 6,8 y se ha producido a 10 kilómetros de profundidad. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha mostrado su solidaridad con Marruecos ante la tragedia sísmica que ha costado esta madrudaga cientos de vidas y que se ha dejado sentir en parte de Andalucía. "Seguimos muy pendientes. Un fuerte abrazo a nuestros vecinos del Sur", ha expresado. La Junta de Andalucía está haciendo "seguimiento de la evolución" de la tragedia y en estos momentos se desconoce si se enviarán equipos de emergencia para atender y ayudar con las tareas de rescate. Cualquier dispositivo será coordinado desde la Consejería de Presidencia, cuyo titular, Antonio Sanz, también ha expresado en redes su condolencia: "Estamos más cerca que nunca de nuestros vecinos en este duro momento". Nos solidarizamos con los afectados por el devastador terremoto que se ha producido en Marruecos esta madrugada y se ha llegado a sentir en parte de Andalucía. Tristemente, ha dejado centenares de víctimas.



Seguimos muy pendientes.



Un fuerte abrazo a nuestros vecinos del Sur. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 9 de septiembre de 2023 Recomendaciones En caso de terremotos, el servicio Emergencias 112 Andalucía recomienda una serie de medidas de prevención para disminuir los riegos y contribuir a la seguridad de la población. En primer lugar, el Teléfono Único de Emergencias aconseja a los ciudadanos mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades y organismos que intervienen en la resolución de la emergencia, transmitidas a través de sus efectivos desplazados al lugar o de los medios de comunicación. Durante el seísmo lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, tanto si se está dentro de un edificio o en la calle, ya que al entrar y salir de los edificios pueden ocurrir accidentes. Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón. Tras la sacudida, el 112 recomienda salir ordenada y paulatinamente de los edificios a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación. En el caso de encontrarse en el exterior, se recomienda alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento. En caso de que el terremoto sorprenda a los ciudadanos en mitad de un viaje en el interior de un vehículo es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor. Una vez pasada la sacudida, se debe comprobar que nadie ha resultado herido, así como examinar a las personas cercanas por si han sufrido alguna herida. Según 112, los heridos graves no deben moverse a no ser que tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente, como por ejemplo fuegos o derrumbamientos.