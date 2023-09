Después de meses de espera, por fin se ha estrenado en TVE 'Masterchef Celebrity 8', una edición que promete regalarnos grandes momentos y que cuenta con un elenco de lujo difícil de superar. Jesulín de Ubrique, Toñi Moreno, Álvaro Muñoz Escassi, Sandra Gago, Los Morancos, Blanca Romero, Genoveva Casanova o Laura Londoño, entre otros, lucharán por demostrar sus dotes culinarias ante el exigente -y divertido- jurado formado por Samantha Vallejo Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez.

Todos ellos han viajado hasta Vitoria para presentar en el FesTVal el programa en el que se han dejado la piel, pero si hay alguien que ha acaparado todo el protagonismo ese es, sin duda, Jesús Janeiro. El torero, que ha demostrado una vez más que no hay nada que se le resista, se lanza a los fogones y parte como uno de los grandes favoritos con su simpatía y su naturalidad.

Entre bromas, reconoce que a pesar de los 3 intensos meses que se ha pasado grabando 'Masterchef', su "plato estrella" es "lo que nunca falla. Huevos fritos con patatas, filete y vámonos que nos vamos. Un cafelito".

"He intentado defenderme", apunta, asegurando que aunque "más difícil ponerse delante de un toro" que ponerse a prueba en la cocina, ha pasado por "momentos muy difíciles y de mucha impotencia" en el concurso. "Cocinar con un tiempo limitado para mí ya era un reto importante, sobre todo cuando no tienes prácticamente ni idea de cocina. Son dos cosas diferentes, pero me ponían nervioso las dos cosas. Controlaba y controlo mejor el toro, pero bueno, ahora un poquito la cocina" apunta orgulloso.

Sin embargo, y aunque no se le ha dado mal la experiencia, tiene claro que no abrirá un restaurante: "No, ya te digo yo que no. Me gusta ir a los restaurantes, me gusta comer bien, pero esto para mí no. Tengo que decir que últimamente cuando pido un plato me quedo mirando y digo vaya tela la elaboración del plato". "Después de terminar todavía no he cocinado. Algo haré en estos días, pero vamos, de momento no he cocinado mucho" confiesa, revelando que ni María José Campanario ni el resto de su familia no han podido darle el visto bueno como chef porque no ha cocinado todavía en su casa.

"Yo procuro divertirme y pasarlo bien y he disfrutado. He sido competitivo, me ha gustado siempre dar caña, para mí era muy importante sacar los platos, terminarlos, independientemente de que se terminen como sea y estoy contento" reconoce, admitiendo que aunque volvería a participar, "es un programa que te crea tensión y hay que saber encajar los golpes bajos que te vienen y las críticas". "Es una cura de humildad, porque crees que un plato está bien, lo pones ante los jueces y te pegan un leñazo, te pegan un repasito y no viene mal" añade entre risas.

Y tras 'Masterchef Celebrity', ¿protagonizará Jesulín su propio documental como se ha rumoreado? Por sus palabras, parece que por el momento no: "Me han propuesto varias veces el documental de mi vida, pero estoy un poco reacio a eso todavía". "Creo que buscaré yo el momento y el sitio donde lo pueda hacer, no es una cosa que me quite el sueño ahora mismo. Masterechef, me llamaba la atención y lo he hecho. Yo lo he disfrutado de verdad, el que tenga la oportunidad y lo pueda aprovechar se lo recomiendo. Yo hice el casting y no sabía si iba a entrar. Hice el casting y luego al tiempo me llamaron, les gustó mi plato ya partir de ahí arranqué" concluye, orgulloso de la última aventura en la que se ha embarcado.

Una visita al FesTVal de Vitoria que ha dado para mucho, ya que horas después Jesulín ha protagonizado el momento más divertido de la jornada. Demostrando el buen rollo que tiene con todos sus compañeros y presumiendo de que canta igual de bien que cocina, el de Ubrique se ha subido al escenario y, micro en mano se ha arrancado a cantar su mítico 'Toa toa'.

Entre risas, el diestro ha entonado -con ayuda de una chuleta, puesto que no recordaba la letra al completo- su famosa canción 'toda, toda, toda, te necesito toda, como antes, toda. Perdón por haber sido un loco distraído, te necesito tanto como antes...' mientras Samantha Vallejo Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez no han dudado en hacerle los coros bailando al ritmo de la música.

Un momentazo tras el que Jesulín ha bromeado con la posibilidad de representar a España en el Festival de Eurovisión: "Después de 25 o 26 años sigo reinando en la música. Yo voy a Eurovisión si los llevo a ellos de coro, si hay que ir, igual que fui a Benidorm, voy a Eurovisión".