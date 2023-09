La voz femenina ha resonado este lunes con fuerza en la basílica de Montserrat. Por primera vez en sus 700 años de historia, la Escolania del templo ha integrado a mujeres en su segunda coral, el Coro de cámara de la Escolania de Montserrat (bautizado con el nombre de Schola Cantorum), que se ha estrenado esta Diada y que está formado por 29 estudiantes de música (15 chicos y 14 chicas) de entre 17 y 24 años.

"Ahora también habrá 'escolanes' en Montserrat. Ha sido una decisión pensada, trabajada e incluso votada por los monjes de Montserrat", ha dicho el abad del monasterio, Manel Gasch, durante la ceremonia de vestición de las 'escolanes', 'escolans' y de los nuevos 'escolanets', estos últimos, niños que entran en la Escolania tradicional (formada por menores de entre 9 y 14 años). La Escolania tradicional es el coro principal de Montserrat, el coro de niños cantores más antiguo de Europa. En él, de momento, no entrarán niñas.

Tras hacer primero la vestición del coro de la Escolania tradicional, el abad ha vestido con saya y roquete al segundo coro. Ha sido entonces cuando por primera vez el abad ha colocado estas prendas al grupo de 14 chicas. También por primera vez nombres femeninos se han escrito en el libro de vesticiones. Ha sido algo "histórico" en Montserrat y en la Iglesia en general, una institución que sigue cerrando las puertas al género femenino.

Los 'escolanets' llevan 700 años acompañando el acto litúrgico de Montserrat. Este lunes han cantado junto al coro mixto el 'Magnificat', la 'Salve Regina' y el 'Virolai'. El nuevo coro sustituirá a la Escolania tradicional una vez al mes, para que los niños puedan pasar más tiempo con sus familias.

Alud de peticiones

El pasado marzo, la comunidad del monasterio de Montserrat aprobó la creación del Cor de Cambra de la Escolania de Montserrat (la Schola cantorum), que sería mixto. En mayo comenzaron las audiciones y fueron un éxito (el coro de Montserrat, dada su larga trayectoria y buena formación, tiene mucho prestigio): una cincuentena de chicos y chicos se presentaron, pero solo fueron elegidos 29. La cifra de inscritos dobló las plazas disponibles. Para la Abadia de Montserrat esta alta demanda demostraba que había una "necesidad" de formar un coro con voces femeninas.

Una vez elegidos los y las miembros, el coro mixto de Montserrat se reunió por primera vez este sábado, según ha explicado Pau Jorquera, su director. "Era un reto musical y social para ellos [los jóvenes]. En realidad solo llevamos dos días ensayando", ha dicho. ¿Cómo funcionan? Jorquera les envía una parte del repertorio con antelación, antes de los ensayos, que cada uno debe estudiarse. Después, se reúnen en Montserrat, como ha ocurrido este fin de semana, donde además de realizar actividades de formación (como charlas o visitas a la biblioteca), también hacen excursiones por la montaña. "Son 'escolans' y 'escolanes", ha reivindicado el director de este proyecto.

Un "cristianismo abierto"

"Este es un coro histórico que, por primera vez, incorpora por fin a mujeres. A medida que la sociedad se ha ido abriendo, Montserrat se ha ido abriendo. Montserrat representa un cristianismo abierto", ha subrayado Jorquera cuando se le ha preguntado por qué han tardado tanto en entrar ellas en el coro. "Este coro pertenecía a una mentalidad determinada. Se creó hace 700 años [los monjes llegaron a Montserrat hace mil]. Creo que hay que valorar positivamente que Montserrat es un lugar religioso que tiene esta apertura y sensibilidad", ha defendido.

La Schola Cantorum tendrá además por objetivo la recuperación del "patrimonio". Por ejemplo, la primera pieza que ha cantado el coro mixto, el ‘Magnificat’, forma parte de la biblioteca del monasterio. Hacía más de 10 años que no se interpretaba. "El trabajo de nuestro coro es despertar esas piezas de nuestra biblioteca y grabarlas", ha apuntado Jorquera.

"Algo de nervios"

Entre las chicas del coro había emoción y "algo de nervios". "Estos días he estado más emocionada que nerviosa. Ahora sí que se empiezan a notar los nervios", reconocía Laia Quinquillà, de 17 años, antes de que comenzase el acto de vestición.

"Me gusta mucho cantar, desde pequeña he estado en corales. Y estar en este coro es un gran privilegio, una gran oportunidad", ha dicho. "En Montserrat hay un archivo de obras que no se han interpretado nunca. Un del objetivo del coro es que lleguen a la gente", ha dicho Quisquillà cuando se le ha preguntado qué era lo que más le motivaba de formar parte de este coro que rompe, por fin, con 700 años de historia eminentemente masculina.

El día de hoy ha sido una "excepción" porque los dos coros no coincidirán nunca (el segundo se crea, precisamente, para sustituir un fin de semana al mes al primero). Pero este lunes sí que han actuado juntos en la basílica de Montserrat.