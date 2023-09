Conseguir un nivel educativo alto no solo está relacionado con tasas de empleo y remuneración superiores sino también con un mejor estado de salud y mayor compromiso social. España, sin embargo, sigue muy lejos de alcanzar la excelencia. El 26% de los jóvenes con edades comprendidas entre 25 y 35 años no tienen el nivel mínimo de estudios considerados obligatorios (no han terminado 4º de la ESO). La cifra -que solo supone una mejora de dos puntos porcentuales frente al año anterior- dobla a la media de la OCDE (13,8%) y la UE (12,2%) en ese rango de edad.

Así lo revela el úlitmo estudio anual de la OCDE sobre educación, 'Education at Glance 2023' ('Panorama de la Educación'), publicado hoy en todo el mundo. Si en lugar de coger un segmento de edad tan acotado, hablamos de la población adulta en general (de 25 a 64 años), el porcentaje es también demoledor: el 35,8% no han llegado a terminar la segunda etapa de la educación secundaria (que, en España, empieza en 4º de ESO o su equivalente y sigue por bachillerato o FP de grado medio). La cifra es, de nuevo, bastante más elevada que el de la media de la OCDE (19,8%) y de la UE (16,6%), pero considerablemente más baja que la registrada en España hace una década: 45,3%. Los países que presentan una mayor proporción de población adulta (de 25 a 64 años) con nivel de estudios inferior a la segunda etapa de educación secundaria (no han superado 4º de ESO) son Brasil (40,9%), Colombia (37,9%), Italia (37,0%) y Portugal (39,7%). EEUU es el único de los países analizados con proporciones por debajo del 10%, seguido de cerca por Finlandia, Irlanda y Suecia (con menos del 15%). “La inversión en educación produce altos rendimientos en el futuro. El reto fundamental de todos los gobiernos debe ser eliminar las desigualdades en el acceso al aprendizaje”. Informe 'Panorama de la Educación 2023' de la OCDE Los autores de 'Education at Glance 2023' recuerdan que “la inversión en educación produce altos rendimientos en el futuro” y que el objetivo de los países debe ser “ofrecer a su ciudadanía la posibilidad de conseguir una educación de calidad que fomente la movilidad social”. El informe insiste en que el reto fundamental de todos los gobiernos debe ser “eliminar las desigualdades en el acceso a las oportunidades de aprendizaje”. Más universitarios En lo que España sí tiene posiciones similares al resto de países es en la educación superior (universitaria y FP superior) de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años: 41,1% frente al 40% de la OCDE y el 37,7% de la UE. Es más, en España, la población que posee una titulación de máster o equivalente es la más numerosa, llegando a suponer un 16,3 % del segmento comprendido entre los 25 y los 64 años. En este apartado, España también goza de buenas posiciones internacionales si se acota el segmento de población a los adultos jóvenes: de 25 a 34 años. La mitad de ellos están titulados en estudios superiores, ya sea la universidad o FP superior. El porcentaje está ligeramente por encima de la media de la OCDE (47,2%) y la UE (44,7%). ‘Panorama de la Educación’ revela que los porcentajes de población de 25 a 34 años con educación superior han aumentado en España desde el año 2015, pasando del 41% al 50% Este crecimiento de 9 puntos porcentuales ha sido superior al registrado en la UE y la OCDE (5,5 puntos porcentuales). Los países con mayores proporciones de jóvenes con educación superior son Japón, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos y Noruega (todos ellos superan el 55%). Universitarios de América Latina En plena caída de la natalidad, las universidades españolas han comenzado una guerra para captar alumnado. Una de las bazas es atraer a estudiantes de fuera de nuestra fronteras. Según el informe de la OCDE, el alumnado internacional representa el 3,6% del total de estudiantes de la educación terciaria (universidad y FP superior) en España. La cifra es menor que la media de la OCDE (6%) y la UE (8%). Con la única excepción de Grecia, las titulaciones universitarias avanzadas (estudios de doctorado) atraen a un mayor número de estudiantes internacionales que los títulos de grado o equivalentes. A diferencia de lo que ocurre en otros territorios, la mayoría de estudiantes extranjeros en España proceden de Latinoamérica y el Caribe (43%), seguido de los de origen europeo (38%). Mientras, los de origen africano son mayoritarios en Francia (53%). El destino favorito de los estudiantes de EEUU y Canadá es Irlanda (17%), seguido a mucha distancia por Noruega (5%) y Reino Unido (4%). Entre 15 y 19 años En la segunda etapa de la educación secundaria (que incluye 4º de ESO, bachillerato y FP básica o de grado medio), España sale bien parada ya que casi el 88% de los jóvenes entre 15 y 19 años están escolarizados, 6 puntos porcentuales por encima del dato registrado hace una década. La cifra española supera la media de los países de la OCDE (84%) y es muy similar a la de UE (87,8%). Entre los países analizados, los que presentan una tasa por encima del 90% son Irlanda, Países Bajos y Portugal, mientras que las tasas más bajas se dan en Brasil (70,5%) y Colombia (58,8%).