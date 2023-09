Swatch vuelve a rendir homenaje a un icono de la relojería suiza: el Fifty Fathoms de Blancpain. El reloj Fifty Fathoms nació hace exactamente setenta años y revolucionó el mundo de la relojería al convertirse en el primer reloj especialmente diseñado para submarinistas. Blancpain lanzó el Fifty Fathoms en 1953 y el diseño del mismo vino de la mano de un submarinista que buscaba un reloj capaz de satisfacer las necesidades de sus exploraciones subacuáticas. El Fifty Fathoms se convirtió enseguida en la herramienta de cronometraje profesional de los submarinistas más intrépidos y de los cuerpos de marines de élite de todo el mundo.

La épica colaboración entre Swatch y Blancpain

En esta nueva colaboración, Swatch celebra este icónico reloj a través de cinco modelos emblemáticos con el característico toque alegre y divertido de Swatch. La colección -no limitada- ha sido bautizada con el nombre de Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, haciendo referencia a los relojes de submarinismo SCUBA de Swatch. Los relojes que la componen reproducen fielmente todas las señas de identidad del Fifty Fathoms original: resistencia acuática superior, legibilidad excepcional, movimiento mecánico, bisel giratorio seguro y protección antimagnética. Blancpain y Swatch se han inspirado en las profundidades marinas y han desarrollado una colección de cinco modelos Swatch cuyos nombres aluden a los diferentes océanos de nuestro planeta: ARCTIC OCEAN, PACIFIC OCEAN, ATLANTIC OCEAN, INDIAN OCEAN y ANTARCTIC OCEAN.

Fiel a la forma que debe tener un buen reloj de submarinismo, los relojes de la colección Bioceramic Scuba Fifty Fathoms se pueden sumergir en aguas profundas de hasta 91 metros. De hecho, esa cifra, el 91, es otro de los guiños que Swatch hace a Blancpain: cincuenta brazas (fifty fathoms, en inglés) equivale a 91 metros o 300 pies, la medida histórica de profundidad que se usa en el mundo anglosajón.

La colección Bioceramic Scuba Fifty Fathoms está equipada con un movimiento mecánico de Swatch llamado SISTEM51. Este es el primer y único movimiento mecánico cuya producción está totalmente automatizada. Es antimagnético gracias a su espiral Nivachron y está fabricado con solo 51 piezas, incluido un tornillo central. Su mecanismo tiene una reserva de marcha de 90 horas. En 2013, SISTEM51 revolucionó el mundo de los relojes automáticos al mostrar su mecanismo por dentro: «por delante dice la hora y por detrás cuenta una historia».

Los nudibranquios, estrellas ocultas en los relojes de la colección

La historia que Swatch cuenta en los cinco relojes de esta colección y que se aprecia en su parte trasera está protagonizada por un animal magnífico y colorido que vive en nuestros cinco océanos: el nudibranquio (nombre científico: Nudibranchia). Estos animales aparecen impresos digitalmente en el rotor del movimiento, la pieza que hace que el reloj se recargue automáticamente al mover la muñeca. En el reloj ARCTIC OCEAN encontramos el nudibranquio Dendronotus Frondosus, de formas suaves y sutiles. En el PACIFIC OCEAN se muestra el Chromodoris Kuiteri, que con sus colores brillantes como el sol, evoca las aguas cálidas y celestes del océano en el que se encuentra. El ATLANTIC OCEAN cuenta con un Glaucus Atlanticus, cuyos colores azul oscuro rinden homenaje a los mares salvajes. Pero... ¡que no te engañe! Si bien pretende encarnar la fragilidad de la vida marina, esta especie es venenosa y recibe el apodo de "dragón azul". El INDIAN OCEAN, con su Nembrotha Kubaryana, sugiere los colores hipnotizantes de los corales, así como los de las aguas de su océano, tan exuberantes como deslumbrantes. Por último, el ANTARCTIC OCEAN muestra un Tritoniella Belli, cuya apariencia de iceberg golpeado por una tormenta emula el misterio y el encanto de las gélidas aguas polares. Además de estos nudibranquios, -que viven realmente en los océanos que dan nombre a los diferentes modelos-, cada reloj lleva detrás una representación del océano en el que se inspira.

Bioceramic: La innovación sostenible en relojería

Todos los modelos de esta colaboración entre Swatch y Blancpain, ambas marcas del Swatch Group, están fabricados con Bioceramic. Este material único, patentado por la marca, está compuesto por dos tercios de cerámica y un tercio de material de origen biológico derivado del aceite de ricino. Como muestra del compromiso con la preservación de los océanos, sus correas NATO están fabricadas con redes de pesca recicladas que se han extraído del mar.

En lo que a simbología se refiere, el logotipo compartido Blancpain X Swatch aparece tanto en la esfera como en la corona de los relojes. También la palabra Swatch aparece inscrita en la caja, al igual que hace la marca Blancpain en sus relojes Fifty Fathoms originales. Además, la parte trasera de los relojes de esta colección muestra las siguientes frases inspiradoras: PASSION FOR DIVING, LICENCE TO EXPLORE, OCEAN BREATH, PROTECT WHAT YOU LOVE e IMMERSE YOURSELF.

El modelo ARCTIC OCEAN incorpora un símbolo muy especial en su esfera que no dejará indiferentes a los fans más apasionados del Fifty Fathoms: el conocido trébol rojo sobre fondo amarillo que se utiliza para indicar la radiación y que aparece tachado por una cruz blanca. Debajo de él se puede leer "NO RADIATIONS", una inscripción que ayuda a reforzar el mensaje de que el reloj no contiene radio en homenaje a los modelos icónicos de los años sesenta, en cuyas esferas se podía leer este mensaje. Desde entonces, estos relojes se han convertido en codiciadas piezas de coleccionista que hoy forman parte del patrimonio legendario de Fifty Fathoms.

Otra de las referencias dignas de mención se encuentra en el modelo ANTARCTIC OCEAN: un indicador real de contacto con el agua que detecta la presencia de agua y que Blancpain lleva incorporando desde 1954 en algunos de los modelos que vende a clubes de submarinismo y unidades militares. Situado a las 6 en punto, este sensor garantiza que la resistencia acuática del reloj no se ha visto afectada por el uso de ningún submarinista anterior (ya que, si percibiera rastros de humedad, cambiaría de color). Varios modelos del Fifty Fathoms que incorporan este sensor bicolor llevan, además, la denominación MIL-SPEC (military specifications), haciendo referencia a las especificaciones de la Marina estadounidense.

La nueva colección Blancpain X Swatch se presenta en una serie de colores exclusivos que se han desarrollado específicamente para esta colaboración y que otorgan un toque de diversión y originalidad a los relojes de submarinismo profesionales de Blancpain. Cada reloj de la colección Bioceramic Scuba Fifty Fathoms cuenta con una identidad propia y hace sus propias alusiones a los modelos de la colección original.