La sociedad sigue llena de individuos repugnantes que no saben mantener un comportamiento coherente. Esta vez la situación se ha dado durante un directo del programa de Cuatro 'En boca de todos', y la inexplicable escena ha quedado grabada, al igual que la cara del agresor.

Isa Balado, la joven reportera que ha sufrido la agresión, estaba realizando su trabajo en la calle Tirso de Molina de Madrid cuando un viandante le ha tocado el culo en pleno directo. La situación ha dejado en shock a una profesional que aun así ha sabido mantener su compostura.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

Nacho Abad, el presentador que se encontraba en el plató ha estallado de indignación. "¿Te ha tocado el culo? No puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante? Ponme a este tío tonto en pantalla, por favor", ha reaccionado de inmediato el presentador.

"Me gustaría que me dejaras trabajar", se escuchaba decir a la periodista Isabel Balado mientras trataba de salir del paso. "¿Este tío es tonto? Menudo imbécil. Tú estás haciendo tu trabajo y llega un tío y te toca el culo sin ningún derecho. Me indigna", ha proseguido un Abad desaforado con ese intolerable episodio que, como decimos, se ha vivido en plena emisión.

"Desgraciadamente, mientras Isa Balado estaba haciendo su directo, un imbécil ha llegado y le ha tocado el culo sin su permiso. Entonces, hemos decidido llamar a la Policía, estamos comunicándonos con ellos y les vamos a ofrecer las imágenes de este programa de cómo le tocaba el culo con descaro y de cómo después se ha acercado a ella y le ha tocado el pelo. Tiene que actuar la Policía", ha exclamado Nacho Abad mirando a cámara y atónito por lo presenciado.

Detenido por la Policía Nacional

El agresor ha sido detenido por efectivos de la Policía Nacional a las pocas horas.