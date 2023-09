Las llantas de nuestro vehículo son esa parte que casi siempre está sucia y que nunca limpiamos. Para ello, podemos utilizar productos específicos, pero nunca las limpiaremos al principio, debemos esperar a que las llantas y los frenos se hayan enfriado. Además, el detergente no puede hacer su trabajo si seca antes de la cuenta. Y si los frenos están calientes, al entrar en contacto con un líquido frío, pueden llegar incluso a deformarse.

Para que la limpieza sea eficaz, se debe aplicar el producto directamente sobre la zona sucia, totalmente seca. Hay que dejar que el producto actúe el tiempo que recomienda el fabricante, normalmente entre tres y ocho minutos. Posteriormente, aclarar con abundante agua y por último, secar a mano con un paño de microfibra para no dañar la superficie.

Otras posibles soluciones

Además de los productos específicos para limpiar llantas, también puedes optar por soluciones caseras. Por ejemplo, algunos talleres mecánicos sugieren una mezcla de una parte de glicerina por tres partes de refresco de cola, rociando este líquido sobre toda la llanta y luego enjuagándola. Una pasta hecha con bicarbonato y vinagre o agua también puede ser efectiva para desincrustar la suciedad más difícil.

El vinagre diluido en agua es otra opción para retirar impurezas y dejar las llantas brillantes. Además, algunos espráis de limpieza multiuso que se utilizan en el hogar también pueden aplicarse en un trapo y utilizarse para frotar la llanta.

Cuidado con los remedios caseros

Es fundamental tener en cuenta que algunos remedios caseros, como los limpia hornos o quita grasas de cocina, no son recomendables, ya que a largo plazo pueden dañar el esmalte o el cromado de la llanta. Además, es crucial conocer el material en el que están fabricadas las llantas (aluminio, acero, fibra de carbono, magnesio o aleación), debido a que hay limpiadores específicos para cada tipo y una elección incorrecta podría dañar este material.

Para evitar problemas durante el proceso de limpieza, es importante no dejar los productos actuar durante demasiado tiempo en la llanta y no aplicar sustancias que puedan ser corrosivas. Se recomienda probar un poco de producto en una zona poco visible antes de aplicarlo en toda la llanta para asegurarse de que no dañe el material.