Parece mentira, pero en pleno 2023 existen ofertas laborales que parecen más propias de épocas pretéritas. Sexualizar el cuerpo de la mujer reduce a las mujeres a objetos de deseo sexual, perpetúa estereotipos dañinos, promueve la desigualdad de género y socava su autonomía y dignidad. Sin embargo, nada de todo esto parece que ha sido tenido en cuenta por un empresario, que atendiendo a la denuncia publicada por el influencer Jesús Soriano, conocido en redes como @soycamarero, busca “chicas con buenos cuerpos”.

El responsable de un complejo hotelero buscaba una camarera, y no se le ocurrió otra cosa que hacerla en estos términos: “Mándame una foto delantera y otra trasera para ver las curvas, gracias”. Los comentarios vertidos a raíz de esta polémica publicación no se han hecho esperar: “Siempre me he preguntado, por qué dicen que el hecho de pedir mujeres con cierto atuendo "atrae clientes" así en general. Claro, se refieren a hombres heterosexuales. ¿Los demás no consumimos? Lo importante es que sea profesional, parece una obviedad”. Otro usuario criticaba el sector de la situiente forma: “¡Hay que entrar en la hostelería española con lanzallamas!”. “Es el "Imprescindible buena presencia" de toda la vida, pero dicho de otra manera”, concluye otro.

Una actitud reprobable

Los pantallazos de WhatsApp dejan patente la reprobable actitud de un empresario que comienza con la oferta de la siguiente forma: “Necesitamos camareras para trabajar en la piscina climatizada”. Prosigue asegurando que las futuras empleadas “deben ir todo el tiempo en bikini”, por lo que ni corto, ni perezoso asegura lo siguiente: “Necesito chicas con buenos cuerpos”.

El empresario solicita a su vez que la candidata al puesto haga llegar una foto “delantera” y “otra trasera” para “ver las curvas”. Como es lógico la solicitante no entiende la exigencia del empresario, que afirma que se trata de un hotel de Cáceres y que «trabajan así», por lo que «si no le interesa, que no se preocupe». A partir de aquí, visiblemente enfadada con lo que estaba leyendo, le reta y le dice: «A ver si a Inspección que le voy enviar le gusta cómo trabaja», mensaje que no consigue entender el hostelero.

«Si a usted como empresario le gusta ir pidiendo fotos a sus posibles empleadas para ver si optan al puesto por su cuerpo, seguro que llamando a inspección y dando el nombre del hotel y su número de teléfono lo solucionamos rápido», argumenta la aspirante al puesto de camarera.