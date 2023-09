La nomofobia, miedo a estar sin el teléfono móvil, es una adicción al teléfono en los jóvenes que puede afectar a su salud mental y relaciones sociales. Puede sonar exagerado, pero viendo la reacción de una ‘influencer’ a los problemas de batería de su dispositivo lo cierto es que igual hasta se quedan corto.

Hablamos de la joven conocida como @byhermoss, que cuenta con cientos de miles de seguidores repartidos en distintas redes sociales, aunque el último compartido en Tiktok ha traspasado las fronteras de su comunidad, pues sorprende la desmedida reacción que tiene al comprobar que su Iphone no le funciona como esperaba.

Así lo expone la protagonista: "Ya sabéis que algunos Iphones están funcionando mal y al mío lo que le pasa es que no le dura la batería. Y yo necesito que le dure, como a este otro que tengo , que es mi móvil anterior, pero empezaba a ir lento y la cámara del nuevo va mucho mejor. Así que he venido a una tienda Apple para explicarle al chico que no es que quiera que me devuelvan el dinero y cambiar de móvil, porque yo este móvil lo quiero, lo que necesito es que me lo arreglen para que tenga la batería más tiempo".

La joven, que va aumentando el tono de su lamento hasta el llanto, afirma que en la tienda en la que le atendieron no le dieron solución: "¿Pero cómo que es lo que hay? Te estoy diciendo que me está angustiando el hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil que a mi amigo le va bien y que a mí y el otro me dure hasta las once de la noche”. El vídeo en cuestión no ha pasado desapercibido, siendo muchos los perfiles que han ironizado con su problemática como podemos ver a continuación.