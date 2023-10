Absolutamente ilegal y totalmente reprobable. Así es la oferta de trabajo para un puesto de vigilante de obra que se ha hecho viral en internet. No es para menos, el supuesto empresario ofrecía jornadas de doce horas, sin días de descanso y sin contrato.

Todo comenzó con un anuncio -supuestamente real- en el portal Milanuncios. "Se necesita auxiliar de seguridad o persona para vigilar una bora en Granada ciudad. Jornada completa e incorporación inmediata. Imprescindible ser de Granada ciudad y tener vehículo propio", rezaba la oferta de trabajo.

Supuestamente, el autor del vídeo llama al anunciante para preguntarle por las condiciones del empleo. "Las condiciones no son para todo el mundo y no a todo el mundo le interesan", comienza advirtiendo el anunciante.

Las condiciones que relata son las siguientes: "El trabajo es de vigilante en una obra. Se trabaja de lunes a domingo .Va a ser un mes y medio o dos meses. Como es poquito tiempo vamos del tirón, no hay días de descanso", comienza relatando el supuesto empresario.

Por si esto fuese poco, aún hay más. "Los turnos son unas 12 horas, aunque algún día igual se trabaja más. El salario son 1.000 euros", abunda.

Ante esta situación, el tiktoker le pregunta: "Estoy asegurado, ¿no?". "No, es sin contrato", replica sin pudor el supuesto anunciante, a lo que el que graba responde: "¿Eso a ti no te da vergüenza?". La situación se vuelve más bochornosa aún cuando el anunciante contesta: "No es que no me dé vergüenza, es que es lo que hay".

El vídeo, publicado en redes sociales, ha corrido como la pólvora. También han sido múltiples las reacciones a este censurable comportamiento. "Dime que es broma", "ni Antonio Recio se atrevió a tanto", "espero que le hayas denunciado", han comentado numerosos usuarios a través de las redes sociales.