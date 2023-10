En la Comunitat Valenciana hay más hogares con mascotas que con niños. Los datos así lo reflejan si se tiene en cuenta que el informe de la Generalitat Valenciana sobre infancia y adolescencia de 2022 cifra en 891.097 los menores de 18 años (ya sean niños, niñas o adolescentes, lo que representa el 17,62 % del total de la población valenciana); y el Registro Oficial para la inscripción de animales con domicilio habitual en la Comunitat Valenciana (que se denomina Rivia) tiene censados 1.013.139 perros en su informe del 2022. Así, figuran 122.042 perros más que niños en hogares valencianos.

Y eso que los perros no son las mascotas familiares en exclusiva, ni mucho menos, aunque sí suponen las más numerosas. Eso sí, desde el Colegio de Veterinarios de Valencia explican que hay que tener en cuenta que el registro en el Rivia sí es obligado para los canes y no para otras mascotas. Sin embargo, puntualizan que los datos "no son un acumulado" ya que, sabedores de que las personas registran a sus mascotas pero no las dan de baja cuando fallecen, "en el Rivia se eliminan los perros del sistema a los 20 años para tener un censo real y actualizado".

Entre los perros más comunes en las familias valencianas, destaca el animal "cruzado", es decir, aquel que carece de pedigrí. Así, el Rivia registra 27.015 perros "cruzados". Entre los animales de raza, el favorito es el Podenco (4.326 censados), un perro de caza, rápido y ágil, que precisa de mucha actividad. El segundo y el tercero en el ránking de favoritos son perros de tamaño muy reducido. Así, el Chihuahua (3.746) y el Yorkshire Terrier (3.746) son los favoritos por las familias. La cuarta raza más elegida es un clásico en el mundo animal: el pastor alemán (2.735 ejemplares censados). Uno de los perros con mayor auge en la actualidad es el Border Collie, que ya suma casi 2.000 canes en la Comunitat Valenciana.

De hecho, en el Rivia figuran 1.013.139 perros, frente a 98.906 gatos, 2.845 mamíferos (cobayas, conejos, ratones...), 2.791 aves y 1.634 reptiles. También hay que tener en cuenta que al nueva ley de Bienestar Animal (que entró en vigor el pasado viernes, 29 de septiembre) planifica un horizaonte diferente que cambiará el panorama en unos años ya que prohibirá (cuando se apruebe el reglamento) la tenencia en casa de ciertos animales (como reptiles) que hasta ahora sí estaban permitido y registrados en el Rivia.

La nueva Ley de Bienestar Animal que entró en en vigor el pasado viernes deja "muy claro" que está penada tanto la cría como la compra de perros entre particulares, función que ahora quedará exclusivamente para el ámbito de los criadores oficiales. Antes de la normativa había una permisividad "muy grande" según algunos expertos en la entrada de perros desde cualquier país que llegaban en furgonetas o en malas condiciones, y sin cumplir con los requisitos establecidos para la venta de perros.

La normativa de Bienestar Animal que entró en vigor en marzo de 2023 deja "muy claro" que "cualquier actividad que se realice con animales tiene que tener núcleo zoológico y licencia de actividad".