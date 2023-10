El segundo día del festival SON Estrella Galicia Posidonia puso en escena a tres grupos que no tenían nada en común en sus estilos pero que coincidían en el inconformismo y en la provocación de sus letras y propuestas musicales. El grupo madrileño Carolina Durante abrió la noche con su pop-rock más rabioso, que contagió rapidamente a todo el público, que no dudó en corear su ya famoso tema 'Cayetano'. El cuarteto no se corta un pelo y bebe de fuentes ochenteras que llevan a grupos como Siniestro Total. El resultado es un pop-rock fresco con toques underground que se caracteriza por su descaro tanto en lo musical como en las letras de sus temas. De alguna manera se ríen de ellos mismos y de las tendencias que actualmente marcan las redes sociales.

Le siguió en escena La dame blanche, Yaite Ramos, una cubana afincada en París que canta en castellano y mezcla magistralmente diferentes estilos. Con un puro entre los dedos y acompañada de su flauta travesera, esta artista se inspira en la copla, el flamenco y el folclore para componer temas urbanos llenos de ironía y cargados de metáforas que pasan por ritmos rumberos e incluso boleros, pero con bases electrónicas. Al final de la actuación llamó a escena al músico cubano residente en Formentera Carlos Sarduy, que dio un toque especial con su trompeta a los últimos temas del repertorio. Para cerrar la noche, LaPili puso el broche para reivindicar la diversidad y la ruptura con los cánones establecidos de belleza. Sin complejos subió al escenario enfundada en un vestido blanco y acompañada por cuatro bailarinas. Tanto el diseño de vestuario como las coreografías son creadas por la artista, que en esta ocasión cantó sobre una base musical grabada pero que logró hacer bailar al público que a esas horas de la noche ya estaba desinhibido para bailar sin cesar. Tanto al empezar como para terminar la segunda noche celebrada en el exterior del Hotel Gecko, en la playa de Migjorn, estuvo amenizada por dj Zonzo. Para cerrar los tres días de aventuras y música este domingo ha actuado el dúo italiano Mind Enterprises. Andrea Tirone es el productor de Turín que se inspira en el sintetizador para recrear un mundo de ensueño lleno de humor. Tirone se burla del consumismo y parodia las tonterías de los años ochenta. Su objetivo desde el primer momento es hacer bailar al público. El primer día de conciertos fue más electrónico con las actuaciones de Crystal Murray, Grove y Tukan. El público que asiste a este festival compra la entrada a ciegas, sin conocer el cartel, que se dio a conocer pocas horas antes del inicio de esta fiesta que empezó el pasado viernes. Naturaleza Pero además de la música este evento está íntimamente conectado con la naturaleza y el entorno, con el objetivo claro del impacto positivo en el medio ambiente, que se traduce en la compensación por las emisiones que genera el propio festival con la plantación de árboles en Galicia y conel objetivo de cero de desperdicios, que se consigue gracias a una plantilla de trabajadores que están siempre pendientes de que todo quede limpio, y a la propia implicación del público, que colabora de forma activa para conseguir ese objetivo que se plantea la organización. Entre las actividades paralelas se organizaron tres rutas por distintos puntos de la isla. La primera recorrió los acantilados del entorno del faro de la Mola, con un recorrido de 1,8 kilómetros. En este caso la experta Iara Chapuis ilustró a los asistentes sobre peces y vida marina, mientras que Teresa Marí habló de líquenes y medio ambiente. Durante el recorrido los asistentes pudieron escuchar a Ixeya, un dúo acústico rural de Santa Engracia (Zaragoza) formado por Eli y Myriam, dos amigas que comparten un proyecto de estilo íntimo y personal. Sus canciones hablan de naturaleza, vivencias, procesos emocionales, cultivo de la tierra, feminismo... La segunda excursión recorrió la finca de Can Marroig con Balma Albalat, que habló de fauna marina singular, e Inés Roig que introdujo el tema de los recursos naturales y uso histórico del agua. En esta ocasión la encargada de amenizar con música el paseo fue Anna Ferrer. Esta cantante y compositora, nacida en Menorca pero que ha desarrollado su carrera artística en Barcelona, bebe del folclore, que mezcla con electrónica. La tercera ruta programada fue por la finca agraria de la Casbah, conocida como Cas Majoral, donde los participantes pudieron conocer de primera mano un proyecto de circularidad de la mano de Daisee Aguilera que habló de la agricultura en Formentera y de Raquel Bañón que se encargó de explicar la flora singular. En esta visita también participó el propietario de la finca e impulsor del proyecto, Joan Boned Bufí. En este caso la encargada de poner la música fue Ruiseñora, un dueto formado por Elia Maqueda y Atilio González que mezcla electrónica y tradición folclórica con un resultado muy original cercano a la psicodelia. Gastronomía Si el primer día del festival la protagonista fue la merluza gallega, el sábado el chef, estrella Michelin, Pepe Solla, se centró en la carne también procedente de Galicia. Pero para abrir boca hubo crujiente de sobrasada de cerdo negro con queso de cabra, higos frescos y miel; croquetas de carrillera de cerdo ibérico estofado al vino tinto; tartar de aguacate con lima, cilantro y gamba roja de Ibiza y no faltó ni el pulpo a la gallega ni la mesa de quesos de Airas Moniz. Pepe Solla montó su puesto de haburguesas con varias opciones pero todo con productos proporcionados por Ternera Gallega. En la tarde del sábado también hubo un interesante taller, muy didáctico, de como se elabora la cerveza, sus ingredientes, procesos de fermentación y reposo, a cargo de Víctor Mantiñán. La comida de este domingo al mediodía ha sido la más mediterránea con paella de verdura, paella de carne con productos proporcionados por Coren; fideuá de marisco y pescado. No falto el toque gallego del chef que montó una mesa de empanadas gallegas y ofreció helados artesanos de postre, elaborados por La Central. Después de tras jornadas de música, gastronomía y descubrimiento de Formentera, el festival SON Estrella Galicia Posidonia ya prepara una nueva edición para el año que viene. En esta ocasión el “impacto cero” emisiones y cero desperdicios fue el reto tanto para la organización como para los propios participantes. Mientras ya trabajan en la octava edición para el 2024.