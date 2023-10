Todos sabemos que la mejor versión de 'Gran Hermano' es la anónima, de donde salían personajes tan singulares como Arturo Requejo, Maite Galdeano o Bea ‘La Legionaria’. Si hay algo que saben hacer bien son los 'castings', ¡vaya personajes! Daban bastante juego, ya fuese por sus comentarios, su carácter o estética, como en este caso. Inma Contreras participó en 'Gran Hermano 7' y fue tan solo con su vídeo de presentación con lo que nos dejó boquiabiertos a todos.

Con la llegada de 'GH VIP 8' estamos 'living' de nuevo con el formato. Los concursantes más polémicos de la edición son Laura Bozzo, Álex Caniggia y los nuevos posibles participantes que entrarán en lugar de Karina. ¡La que están liando! No podemos evitar recordar a personajes míticos del formato después de ver esta edición. ¡Es lo más!

Inma Contreras, la participante granadina de 29 años, se presentaba como una persona a la que siempre juzgaban por su apariencia. Y es que, si la participante tenía claro algo es que nunca era demasiado maquillaje. Hasta los 13 años se metían con ella por su físico y antes de su entrada al programa le pedían fotos por la calle debido a su forma de maquillarse.

Aunque ella destacaba su estilo como único y moderno, muchos le llamaban choni, e incluso la comparaban con la Lady Gaga de la época. Nosotras ni confirmamos ni desmentimos. ¡Juzga tú misma!

#8 Inmaculada Contreras desde Gran Hermano



Otra de mis pasiones es Inma Contreras, me vuelve loca Inma. Por GH han pasado cientos de concursantes, pero ella me dejó muy fascinado. Hablar solo con frases que se convierten en clásicos instantáneos, definitivamente, es un don. pic.twitter.com/NuQxhEx2jj — Kevin Tage (@kevintagees) 8 de septiembre de 2022

Es cierto que era una de las favoritas de su edición, pero fue expulsada por la audiencia al mes de entrar, 28 días que dieron para que fuese partícipe de uno de los enfrentamientos más icónicos del 'reality'. "La elegancia la llevo yo", eran las palabras que pronunciaba Inma (¡con un tanga en la mano!) en una de sus míticas peleas con Bea 'la marquesa', quien abandonaría el programa porque no soportaba a la granadina. ¿Os acordáis de la que liaban?

El cambio radical de Inma Contreras... ¡Adiós al maquillaje!

No podemos quitarnos de la cabeza los sombreados y difíciles 'eyeliners' de Inma durante su concurso. Hasta en redes sociales hemos podido ver cómo algunos usuarios han utilizado la Inteligencia Artificial para mostrar cómo se hubiera visto la concursante si fuese un personaje de Pixar.

Inma Contreras en “Me encanta el oro, me vuelve loca”. pic.twitter.com/ASj8GRjLin — 𖤐 ♱ hydro ♱ 𖤐 (@lDementation) 12 de octubre de 2023

Pero ya todo esto queda en el pasado, ¡Inma es una persona nueva! Le ha dicho adiós al exceso y ha dado la bienvenida a la naturalidad. No podemos negar que es uno de los cambios más notables, no hay ni una pizca de maquillaje en su rostro. Casi veinte años han pasado y es que el 'glow up' es innegable.